Само за ден: 120 нелегални мигранти хванати в Турция

Екипи на турската брегова охрана са открили общо 120 мигранти при три отделни инцидента край и на западните брегове на страната, съобщи „Тюркийе тудей“.

Операциите са били проведени в районите на Чешме и Сеферихисар, окръг Измир.

Край Чешме бреговата охрана е получила сигнал за бедствие от гумена лодка с мигранти. Според сигнала двигателят на лодката бил повреден и тя се носела без управление в морето. При спасителната операция на борда били открити 36 души, включително седем деца.

При друг случай с помощта на мобилен радар била установена друга гумена лодка. Екипите на място открили и задържали 40 мигранти, сред които две деца.

По време на третата операция, която е била проведена на сушата в района на Сеферихисар, властите получили сигнал за нелегални мигранти в зоната. Екипите на бреговата охрана и жандармерията установили на място 44 души, включително 11 деца.