Ким Чен Ун махна военния министър на Северна Корея и назначи нов

Севернокорейският министър на отбраната Но Гуан-чхол е бил освободен от поста си. На негово място застава Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили на Северна Корея, предаде АФП, позовавайки се на информация от севернокорейски държавни медии.

Защо има нов министър? Това не е много ясно, но е ясно, че Но Гуан-чхол ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия, информира БТА.

Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, което е било водено от севернокорейският лидер Ким Чен Ун.

Припомняме, че Северна Корея се превърна в най-верния съюзник на Путинова Русия във войната ѝ с Украйна. Данни на украинското разузнаване сочат, че през септември Владимир Путин и Ким Чен Ун може да се договорят за доставка на нови севернокорейски балистични ракети за Руската федерация - КН-30, както и още севернокорейски военни да отидат в Русия, потенциално до 50 000.

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