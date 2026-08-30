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Трагедия в Непал: Броят на загиналите при наводненията достигна 750 души

30 август 2026, 9:39 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трагедия в Непал: Броят на загиналите при наводненията достигна 750 души

Непалските власти предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души, предаде ДПА.

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши.

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай.

Най-малко 734 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал.

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„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в “Екс”, предава БТА. 

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Непал Наводнение
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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