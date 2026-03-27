САЩ пращат още 10 000 войници в Близкия изток: Тръмп мисли и казва, че преговаря с точните хора в Иран (ВИДЕО)

Белият дом и Пентагонът обмислят изпращането на още 10 000 американски войници в Близкия изток. Решението дали ще стане се очаква следващата седмица и идва в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля военни варианти срещу Иран, включително евентуална сухопътна операция. Това предаде изданието Axios. Новината идва на фона на материал на CNN, че американският президент Доналд Тръмп обмисля допълнителна ескалация на войната, включително със сухопътна операция, но при различни варианти (превземане на ключови обекти, дори ядрени за "конфискация" на обогатен уран), ако дипломацията се провали и сега не бъде договорен мир с Иран. Всеки вариант обаче е рисков, може да доведе до много американски военни жертви, а Техеран може да разшири войната с удари по нови цели.

Журналистът Барак Равид, който работи за Axios, посочи, че макар Иран да отхвърля публично инициативата на Тръмп за постигане на мир, иранските представители са сигнализирали за интерес към преговори. Висши ирански представители все още обаче не са дали окончателен отговор относно провеждането на среща на високо ниво със Съединените щати през следващите дни. Медиатори като Пакистан и Турция оказват натиск върху Техеран да се съгласи, но иранските представители казват, че висшето ръководство на страната - т.е. новият аятолах Моджтаба Хаменей - все още не е решило. Основната пречка остава дълбокото недоверие и подозрението на Иран, че Съединените щати може би се опитват да ги подведат отново.

Иран не е поискал пауза в ударите по енергийните си обекти, казват още медиатори в процеса по осъществяване на нови преговори между Техеран и Вашингтон, което противоречи на твърдението на Тръмп, че Техеран е поискал 10-дневно примирие и спиране на бомбардировките по ирански енергийни обекти, пише The Wall Street Journal. Тръмп публично заяви, че Техеран искал 7 дни, но той дал 10 - защото Иран помолил и обещал да пусне петролни танкери да преминат Ормузкия проток. От думите на Тръмп излезе, че Техеран много се умилил, а президентът на САЩ увери, че Вашингтон и Техеран си говорят и нещата вървят добре - ОЩЕ: Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

Trump on Iran:



I gave them a 10-day period. They asked for 7, and I said I am gonna give you 10 because they gave me ships.pic.twitter.com/o7oVDYRyrM — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

"В Иран може да се каже, че има смяна на режима - защото убихме всички", добави Тръмп, повтаряйки как Иран дал като подарък 8 танкера, като дори ги увеличил на 10. "Това ми показа, че говорим с правилните хора в Иран", заяви той - Още: Тръмп: Доверието в мен е 100%, на хората им харесва, че ги защитавам от лунатици с ядрено оръжие (ВИДЕО)

You could really say we have regime change—because they are all dead.pic.twitter.com/7c1Jm9Zfuv — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Натиск за Ормузкия проток

Междувременно, Financial Times публикува материал, според който ОАЕ упражнява натиск да бъде сформирана многонационална коалиция, която да отвори Ормузкия проток. Емирствата, които са най-обстрелвани от Иран в сегашната война, са готови също да участват, с военна флота. Досега обаче само Бахрейн дава ясен сигнал, че ще участва - всички други, с които ОАЕ говорят, са предпазливи. Разговорите стават в рамките на ООН.

