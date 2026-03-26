Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

26 март 2026, 22:38 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

"Ще ви позволим да получите 8 големи лодки с петрол (т.е. танкери)" - това казал Иран на американския президент Доналд Тръмп, като самият Тръмп го заяви на пресконфереция. Преди да го направи, той се обърна към специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и го попита може ли да разкрие какъв подарък подготвил Иран - Уиткоф отговори, че можел да прави каквото си иска - Още: Иран изглежда печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Тръмп обяви, че танкерите тръгвали "утре", след като уточни, че всъщност щели да са 10, защото Иран всъщност увеличил бройката от 8 с още 2 като жест на добра воля. Междувременно американската новинарска агенция Bloomberg съобщи, че съгласно нейните данни за движение на танкери в Ормузкия проток няма и следа от въпросните 8 танкера към този момент. Само 2 свързани с Иран превозвача на втечнен нефтен газ (LPG) са видени да напускат Персийския залив на 26 март, вероятно това са "допълнителните 2", за които Тръмп говореше:

А в социалната мрежа на Тръмп Truth Social се появи поредното му съобщение - няма да има американски въздушни удари вече до 6 април, защото текат преговори с Иран и те вървели много добре.

Има определен прогрес, конкретен, но говорим за процес, който още тече - през посредници, потвърди американският държавен секретар Марко Рубио, според когото през Ормузкият проток тръгнали танкери. Той добави, че проливът може да бъде отворен още утре, ако Иран спре да заплашва, което било нарушение на международното право - и отказа да отговори ще атакува ли САЩ сухопътно, за да отвори протока - Още: Тръмп: Иранците молят за сделка, ако не го направят, ще бъдем най-лошият им кошмар (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори петрол танкери Марко Рубио война Иран мир Иран
