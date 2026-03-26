Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

"Ще ви позволим да получите 8 големи лодки с петрол (т.е. танкери)" - това казал Иран на американския президент Доналд Тръмп, като самият Тръмп го заяви на пресконфереция. Преди да го направи, той се обърна към специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и го попита може ли да разкрие какъв подарък подготвил Иран - Уиткоф отговори, че можел да прави каквото си иска - Още: Иран изглежда печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

⚡️ Donald Trump: “They will give us eight ships with oil; they will sail tomorrow,” — on Iran’s “present.” https://t.co/MJh6CoK65w pic.twitter.com/gT5GUlfRRu — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Тръмп обяви, че танкерите тръгвали "утре", след като уточни, че всъщност щели да са 10, защото Иран всъщност увеличил бройката от 8 с още 2 като жест на добра воля. Междувременно американската новинарска агенция Bloomberg съобщи, че съгласно нейните данни за движение на танкери в Ормузкия проток няма и следа от въпросните 8 танкера към този момент. Само 2 свързани с Иран превозвача на втечнен нефтен газ (LPG) са видени да напускат Персийския залив на 26 март, вероятно това са "допълнителните 2", за които Тръмп говореше:

Bloomberg tanker data shows no sign of the eight oil ships Trump mentioned in the Hormuz Strait.



Only two Iran-linked LPG carriers were seen leaving the Persian Gulf Thursday, possibly the “extra two” he referred to.



While some ships turn off tracking signals for safety,… pic.twitter.com/0xhX6tYJED — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

А в социалната мрежа на Тръмп Truth Social се появи поредното му съобщение - няма да има американски въздушни удари вече до 6 април, защото текат преговори с Иран и те вървели много добре.

Има определен прогрес, конкретен, но говорим за процес, който още тече - през посредници, потвърди американският държавен секретар Марко Рубио, според когото през Ормузкият проток тръгнали танкери. Той добави, че проливът може да бъде отворен още утре, ако Иран спре да заплашва, което било нарушение на международното право - и отказа да отговори ще атакува ли САЩ сухопътно, за да отвори протока - Още: Тръмп: Иранците молят за сделка, ако не го направят, ще бъдем най-лошият им кошмар (ВИДЕО)

Marco Rubio on Iran:



Some concrete progress has been made, as you’ve seen and as has been documented already.



There’s a growing amount of energy that’s been flowing through the Strait — not as much as should be flowing, but some of it has picked up. pic.twitter.com/du9zZ5AEgt — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Marco Rubio on Iran:



The Strait of Hormuz can be open tomorrow if Iran stops threatening global shipping, which is an outrage and a violation of international law.



For all these countries that care about international law, they should be doing something about it. pic.twitter.com/m3pwV7s1FE — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026