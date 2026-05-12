Северна Корея е спечелила толкова пари от продажба на оръжие на Русия, колкото печели за 1 година икономиката ѝ

12 май 2026, 6:45 часа
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Общите приходи на Северна Корея от продажби на оръжие на Русия от 2022 до 2025 г. варират от 7 милиарда до 13,8 милиарда долара. Това съобщи Nikkei Asia, позовавайки се на данни от изследователски институт, свързан с Националната разузнавателна служба на Южна Корея.

Северна Корея е получила и приблизително 600 милиона долара от Русия за участието на севернокорейски войници във войната на Русия срещу Украйна. Припомняме, че основният севернокорейски военен контингент отиде в Курска област и половин година помагаше на руската армия т.е. "втората" в света да си върне 1200 квадратни километра руска земя. В края на миналата седмица обаче главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски посочи, че при Тьоткино, Курска област, украинската армия запазва позиции - нещо, което периодично се коментира от Z-канали, като например "Два майора".

Твърди се, че приходите на Северна Корея от участието ѝ във войната с Украйна са сравними с годишния БВП на страната, въпреки че точното число за годишния БВП на Северна Корея е неизвестно. Смята се, че той е между 12 и 26 милиарда долара.

Ивайло Ачев Редактор
