Северна Корея разширява ключов комплекс за производство на оръжия, който прави типа ракети с малък обсег, ползвани от Русия във войната ѝ срещу Украйна. Това заключават от американския мозъчен тръст Център за изследвания „Джеймс Мартин“ (CNS) към Института за международни изследвания в Монтерей на базата на сателитни снимки.

Сградата, известна като цех „11 февруари“, е част от комплекса Ryongsong в Хамхън - втория по големина град в Северна Корея, на източното крайбрежие на страната. Този завод е единственият, за който експертите са установили, че произвежда балистичните ракети с твърдо гориво Hwasong-11. На запад тези оръжия са по-познати като KN-23: Без Ким Чен Ун Путинова Русия ще изстрелва с 30% по-малко балистични ракети по Украйна.

North Korea is expanding a missile factory for Russia, Reuters reports



Satellite images analyzed by CNS show new construction at the Ryongsong Complex, including an assembly building and housing for workers.



