"Ще отмъстим за всяка капка кръв": Пакистан се закани на Индия (ВИДЕО)

„Ще отмъстим за всяка капка кръв, пролята в резултат на атаките на Индия“. Това заяви пакистанският министър-председател в спешно изявление след нападението на Индия снощи. „Нашите сили са защитили 240 милиона пакистанци и ние се гордеем с тях“, добави той. По думите му Индия е проявила пренебрежение към международното право и е нарушила Устава на ООН.

„Кашмирците имат право сами да определят съдбата си“, добави той. „Армията и народът са ръка за ръка, а кризите ни обединяват. Не се страхуваме от смъртта и винаги сме готови да правим жертви“, каза още премиерът на Пакистан.

Подобни изявления направи и министърът на отбраната на страната. „Това е обявяване на война“, той след снощните удари на Индия по позиции в пакистански Кашмир. „Готови сме за пълномащабна война, защото Индия ескалира този конфликт и неговите последици“, още заяви министърът на отбраната на Пакистан.

Тръмп с призив към двете атомни сили

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Индия и Пакистан да прекратят военните действия. „Познавам и двете страни много добре и искам да ги видя да се разбират. Искам те да спрат. И се надявам, че могат да спрат сега“, каза той пред репортери в Овалния кабинет, запитан за сблъсъците между двете съседни държави. Тръмп каза, че ако има с какво да да помогне, би го направил.

Ръководителят на американската дипломация Марко Рубио се срещна с индийските и пакистанските си колеги вчера вечерта, като според Белия дом е призовал за диалог и разведряване в отношенията. "Държавният секретар окуражава Индия и Пакистан да отворят отново канал за дискусия между своите лидери, за да успокоят ситуацията и да избегнат по-нататъшна ескалация", заяви говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Брайън Хюз.