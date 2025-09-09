Ще стане ли снежният леопард национален символ на Киргизстан

Министерството на природните ресурси, екологията и технологичния надзор на Киргизстан внесе за обществено обсъждане проект „За признаването на снежния леопард за национален символ на страната“, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Така статутът на снежния леопард като символ на природата и културата на страната може да се утвърди. Предполага се, че това решение ще подчертае изключителното значение на животното за националната идентичност, ще засили мерките за охрана на редкия вид и ще подкрепи екологичните програми на държавно равнище. Освен това се планира образът на снежния леопард да се използва като туристически и културен бранд на Киргизстан на международната арена.

Една от основните задачи на проекта ще е провеждането на мероприятия по запазване и увеличаване на числеността на популацията, включително мониторинг на средата на обитаване и борба срещу бракониерството.

С президентски указ от 29 декември 2023 година снежният леопард вече беше официално признат за национален символ на страната. Сега е необходим нормативен акт от правителството за практическо въплъщаване на решението, определяне на пълномощията на държавните органи и създаване на условия за запазване на популацията на вида.

Приемането на правителствения указ ще позволи не само засилване на мерките за защита на снежния леопард, но и ще повиши международния имидж на Киргизстан като страна, която активно работи в сферата на опазването на природата и запазването на уникалните животински видове.

