Щурмоваци се учат на война с дронове: Китайската армия явно се готви усилено за Тайван (ВИДЕО)

Китай обучава щурмови части от своята армия с бойни дронове. Нови кадри показват учения на 71-ва армия от Източното командване, която използва безпилотни летателни апарати. Тази елитна част, отговаряща за направлението към Тайван, тренира в момента реални бойни сценарии - рояци от дронове в небето, бързи удари и пълен контрол над бойното поле. Всичко това - докато китайската армия става все по-агресивно настроена спрямо самоуправляващия се демократичен остров, който Пекин счита за своя територия.

Стремеж към пълен контрол на бойното поле

71-ва армия на Китай от Източното командване активно провежда учения с бойни дронове в сложни, реалистични бойни сценарии, насочени към Тайван. Ученията са част от по-широка стратегия за усъвършенстване на военната готовност и тактиките за „когнитивен блицкриг“. Те включват рояци от дронове, участващи в бързи операции с висока интензивност, предназначени да постигнат пълен контрол над бойното поле и да преодолеят отбранителните системи на потенциалния противник.

Още: Опозицията в Тайван скочи срещу независимостта пред Си Дзинпин, Китай ще осуетява отбраната на острова

👀 China trains assault units with combat drones



The footage shows drills by the 71st Army of the Eastern Theater Command using UAVs.



This elite unit, responsible for the Taiwan direction, is practicing real combat scenarios: swarms of drones in the sky, rapid strikes, and full… pic.twitter.com/odLgvlKBlK — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

Ученията са предназначени да подобрят способността на Народната освободителна армия (НОАК) да изпълни пълна блокада на Тайван.

Военните игри се провеждат на фона на нарастващото напрежение в Тайванския проток - през последните години ученията на китайската армия там, включително с активна стрелба, и приближаването на военни кораби и самолети близо до Тайван се превърнаха в нещо нормално.

Ученията представляват тласък за усъвършенствани дронове с изкуствен интелект, които могат да оперират в автономен режим или в режим на рояк, което е значителен фактор в съвременната въздушна война.

Още: Поредна чистка в Китай засегна 19 висши служители: Удар по военните преди голямо събитие