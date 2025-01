Си Дзинпин праща вицепрезидента си на церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп

Китай обяви, че вицепрезидентът Хан Джън ще присъства на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, 20 януари. Републиканецът покани държавния глава Си Дзинпин, но той му отказа. Все пак Си ще прати свой представител и това ще е първият случай, в който висш китайски лидер ще присъства на инаугурация на американски президент.

Съобщението беше направено от китайското външно министерство в петък сутринта, три дни преди събитието.

„Готови сме да засилим диалога и комуникацията с новата американска администрация, да управляваме правилно различията, да разширим сътрудничеството и съвместно да настояваме за устойчиво развитие на стабилни и здрави китайско-американски отношения, както и да намерим правилен начин на взаимодействие в Новата ера“, се казва в изявлението на министерството.

