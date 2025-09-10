Войната в Украйна:

Сигнал към Путин? Историческо събитие между Великобритания и Япония (ВИДЕО)

10 септември 2025, 07:30 часа 700 прочитания 0 коментара
Сигнал към Путин? Историческо събитие между Великобритания и Япония (ВИДЕО)

Британски самолетоносач е изпратен във водите край Далечния изток на Русия, за да проведе военни учения с японски изтребители като част от новата стратегическа координация между Лондон и Токио, пише Newsweek.

Съвместните военноморски и въздушни учения в Японско море (Източно море) започнаха 5 месеца след пристигането на британската ударна група самолетоносачи в Азиатско-тихоокеанския регион.

Защо това е важно?

През април Обединеното кралство разположи самолетоносача HMS Prince of Wales (Принцът на Уелс) от Портсмут за операции в Средиземно море, Близкия изток, Югоизточна Азия, Австралия и Япония като част от общоевропейска инициатива за поддържане на военноморско присъствие в Индо-Тихоокеанския регион чрез последователно разполагане на самолетоносачи. Още: Войските на НАТО преследват руска подводница край Норвегия: Заплашва американски самолетоносач

Великобритания и Япония, ключови съюзници на САЩ в НАТО и Тихоокеанския регион, задълбочиха връзките си в областта на сигурността през последните години в отговор на военните действия на Русия в Украйна и все по-активната роля на Китай.

Миналия месец министерствата на отбраната на Обединеното кралство и Япония се срещнаха в Токио, за да потвърдят тясното си партньорство в областта на сигурността.

Какво трябва да знаем

Японските сили за въздушна самоотбрана съобщиха, че са разположили четири изтребителя F-35A стелт и осем F-15 за тактически учения над Японско море, заедно с четири британски изтребителя F-35B от самолетоносача HMS Prince of Wales. 

Японско море разделя районите на Далечния изток на Русия от японския архипелаг и Корейския полуостров. Руски военни самолети и кораби често действат в района, което предизвиква повишена загриженост сред японците. Още: След преговори: Русия ще предаде река на Китай за достъп до Японско море

Японските военновъздушни сили заявиха, че еднодневното учение има за цел да развие тактически способности и да укрепи сътрудничеството с британските сили. Официални снимки показват японски и британски изтребители, прелитащи над аеродрома „Принцът на Уелс“. 

След като акостира в Австралия в края на юли, британският самолетоносач взе участие в мащабни учения във Филипинско море от 4 до 12 август, редом с американски и японски самолетоносачи, с базирани изтребители F-35B и F-35C.

След това „Принцът на Уелс“ направи две посещения в пристанища в Япония в края на август и началото на септември: военноморската база Йокосука (разположена близо до Токио) и Международния круизен терминал в Токио.  

В съвместно изявление след срещата на министрите на отбраната на Обединеното кралство и Япония на 28 август се казва: „В отговор на все по-сложната международна среда за сигурност и споделяйки признанието, че стабилността и просперитетът на евроатлантическия и индо-тихоокеанския регион са неделими, министрите подчертаха дълбоката стратегическа координация между Обединеното кралство и Япония и потвърдиха отново засиленото глобално стратегическо партньорство", пише още Newsweek. Още: Мистериозен кораб без екипаж край бреговете на Япония

В Бялата книга за отбраната на Япония от 2025 г. се казва: „Съществуващият световен ред и мир са сериозно подложени на изпитание и Япония се намира в най-тежката и сложна среда за сигурност в следвоенната епоха.“ 

Не е ясно дали „Принцът на Уелс“ и неговата ударна група ще премине през Южнокитайско море, където Китай и неговите съседи имат взаимни териториални и морски претенции, за да изпълнят мисията си и да се отправят към дома. 

Автор: Райън Чан 

Превод: Ганчо Каменарски

