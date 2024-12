Силно земетресение край Вануату, има щети (ВИДЕА)

Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано край Вануату днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени материални щети, включително на сградата в столицата Порт Вила, където се помещава посолството на САЩ, наред с тези на Великобритания, Франция и Нова Зеландия. На кадри, публикувани в социални мрежи, се виждат изкривени прозорци и рухнали бетонни стълбове.

A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu today, causing massive #damage to infrastructure, homes, and buildings. #earthquake #Vanuatu #Sismo #deprem pic.twitter.com/5aZWPBFaDj

Силният трус е станал на дълбочина от 10 километра близо до столицата на Вануату - малка островна държава в южната част на Тихия океан.

Американската система за предупреждение за цунами обяви опасност от приливни вълни, която впоследствие бе отменена.

Buildings collapsed in Port Vila, Vanuatu after strong 7.4 earthquake.

Rescuers trying to reach trapped people. #earthquake #Vanuatu #terremoto #sismo pic.twitter.com/UCbRiW6bLb