Сирийският президент се срещна с Кристалина Георгиева в МВФ и игра баскетбол преди визитата при Тръмп (ВИДЕО)

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа и директорът на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обсъдиха в неделя, 9 ноември, възможностите за сътрудничество с цел стимулиране на икономическото развитие на Сирия. Двамата се срещнаха в централата на МВФ във Вашингтон, като Ал-Шараа е в САЩ основно за среща с президента Доналд Тръмп. На срещата в МВФ присъства и сирийският външен министър Асад ал-Шайбани.

Според Сирийската арабска информационна агенция (SANA), цитирана от Анадолската агенция, двете страни са обсъдили „възможни рамки за сътрудничество между Сирия и МВФ за насърчаване на растежа и икономическите реформи“.

Syrian President Ahmed al-Sharaa visits the IMF.pic.twitter.com/jcneoN7OmD — Clash Report (@clashreport) November 10, 2025

Още: "Като хвърляте пари, натискът е върху цените. А България има обеца на ухото от 90-те": И Кристалина Георгиева удари бюджета

Ал-Шараа е в САЩ за отмяна на санкциите срещу Сирия

Ал-Шараа пристигна във Вашингтон късно в събота от Бразилия, където участва в климатичната конференция COP30. Миналата сряда говорителката на Белия дом Карълайн Лийвит заяви, че президентът Доналд Тръмп ще се срещне с Ал-Шараа в понеделник, и описа тази стъпка като „историческа“ след решението на американския държавен глава да отмени санкциите срещу Сирия.

Очаква се Тръмп и Ал-Шараа да обсъдят двустранни и регионални въпроси, най-важният от които е отмяната на американските санкции срещу Дамаск. Миналата седмица Държавният департамент на САЩ изрази подкрепа за отмяната от Конгреса на Закона "Цезар", който налагаше санкции на Сирия.

Още: За да се срещне с Тръмп: ООН отмени санкциите срещу президента на Сирия

Визитата на Ал-Шараа в САЩ е първата на сирийски президент от обявяването на независимостта на страната през 1946 г.

Сирийският президент показа баскетболни умения

Междувременно популярност набра видеоклип на сирийския президент, който играе баскетбол с външния министър Асад ал-Шайбани и американски военни, сред които адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ и бригаден генерал Кевин Ламбърт - ръководител на коалицията срещу "Ислямска държава" (ИДИЛ).

Още: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"