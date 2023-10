Ситуацията в Израел: Сега е време за война, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е категоричен, че Израел няма да се съгласи на прекратяване на огъня, като направи паралели с позицията на Съединените щати след Пърл Харбър през 1941 г. и атаките от 11 септември през 2001 г.

„Искам да изясня позицията на Израел по отношение на прекратяването на огъня. Точно както Съединените щати не биха се съгласили на прекратяване на огъня след бомбардировката на Пърл Харбър или след терористичните атаки от 11 септември, Израел няма да се съгласи на прекратяване на военните действия с Хамас след ужасяващите атаки от 7 октомври“, каза той. „Призиви за прекратяване на огъня или призиви Израел да се предаде на Хамас, да се предаде на терористите, да се предаде на варварството, това няма да се случи“, добави той.

Нетаняху цитира Библията, че „има време за мир, има време и за война. „Сега е време за война“, каза той. На въпрос дали е обмислял да се оттегли, Нетаняху каза, че единственото нещо, което го интересува е заличаването на Хамас. „Ще ги изпратим на бунището на историята. Това е моята цел. Това е моя отговорност“, каза той. Израелският премиер отхвърли обвинението, че Израел налага колективно наказание на палестинския народ в преследването му срещу Хамас, като каза, че групата пречи на цивилни да се преместят в безопасната зона в южната част на Газа.

„Хамас им пречи да напуснат, като ги държи в зони на конфликт. Така че мисля, че трябва да насочите въпросите си към Хамас“, каза Нетаняху пред репортер на пресконференция в понеделник. Той допълни, че Израел се опитва да предотврати цивилни жертви, като призовава цивилните в Газа да се преместят в безопасна зона на юг и осигурява хуманитарна подкрепа. „Трябва да направим всичко възможно, за да сведем до минимум жертвите сред цивилните, но не можем да се откажем от битката“, каза Нетаняху, като допълни, че бъдещето на неговите страни и на други „цивилизовани страни“ зависи от това.

Въпреки тези уверения, в социалните мрежи се появи видео, на което изглежда, че израелски танк стреля по автомобил, който прилича на цивилен, но не е ясно кой се вози в него. Танкът стреля в момент, в който колата прави обратен завой и с дясната си част е обърната към него. Точно преди изстрела като че ли се чуват звуци от стрелба с леко стрелково оръжие.

