Израелски танк стреля по изглеждаща цивилна кола в Газа (ВИДЕО)

Танкът стреля в момент, в който колата прави обратен завой и с дясната си част е обърната към него. Точно преди изстрела като че ли се чуват звуци от стрелба с леко стрелково оръжие. Видеото е геолокализирано от BBC - заснето е на пътя Салах-ал-Дин, в южната част на Газа. Това е един от двата пътя, по които е възможно да се евакуираш от северната част на Газа - както предупреди израелската армия. Автор на кадрите е палестинският фотожурналист Юсеф Басам.

Засега от израелските въоръжени сили не са коментирали случилото се, като са отказали да го сторят на основание, че няма да казват какви позиции са заели израелските военни. Адмирал Даниел Хагари каза следното: "Не мога да дам специфични детайли, но правим всичко необходимо за сигурността на нашите военни".

