"Хамас" пусна видео с три заложнички, критикуващи Нетаняху. Израел реагира остро

Една и съща жена се обръща към камерата през целия клип, като критикува израелския премиер Бенямин Нетаняху и призовава заложниците да бъдат освободени, предава BBC. Съвсем вероятно е жените да са заснети под натиск.

"Хамас" държи най-малко 220 заложници, взети в Ивицата Газа на 7 октомври, когато организацията изненада Израел с наземна, въздушна и морска атака. Преди дни "Хамас" заяви, че израелски удари по анклава убили около 50 заложници.

Военнопленниците и заложниците са защитени от международното хуманитарно право.

🇵🇸🇮🇱 Israeli Hostages Held By Hamas Call Out Netanyahu (English Subtitles)



“Your position means that you want to kill us.” pic.twitter.com/Tx6NWvgTPy