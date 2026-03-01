Любопитно:

Първи атаки и опити за щурм на дипломатически мисии на САЩ в Близкия изток (ВИДЕА)

Първи по-големи протести срещу американо-израелските въздушни удари срещу Иран, с които започна втората война в региона в рамките на по-малко от година. Протести имаше в Карачи, Пакистан, както и в Багдад, Ирак. Местните власти в Карачи съобщават за шестима загинали.

Цел на протеста в Карачи се оказа местното американско консулство. Видеокадри от мястото на събитието показват истински щурм и щети по сградата на консулството:

В Багдад цел на протест беше отново американска дипломатическа мисия - посолството на САЩ в столицата на Ирак. Стотици хора се събраха там и призоваха за отмъщение, според телеграм канала Naya. Поддръжници на Хаменей, носещи знамена на "Хизбула", се опитаха да нахлуят в Зелената зона в центъра на Багдад - район, където се намират чуждестранни дипломатически мисии и правителствени сгради, включително посолството на САЩ. Местната полиция отговори със сила.

Защо атаката срещу Иран стана в събота?

Събота е свещен за евреите ден и военната операция на Израел и САЩ срещу Иран изненада от тази гледна точка. Но The New York Times съобщи, че от ЦРУ са следили изкъсо аятолах Али Хаменей и са очаквали информация за удобен момент, в който той да бъде ударен заедно с хора от близкото си обкръжение. Именно информацията за среща в резиденцията му рано сутринта в събота (28.02) е наложила промяна в първоначалните планове на САЩ и Израел за започване на военната операция - "Епична ярост" в американския вариант и "Лъвски рев" в израелския - ОЩЕ: Първи ирански признания за смъртта на Хаменей и смърт в семейството му. Освен Иран - Бахрейн и Дубай горят (ВИДЕА)

