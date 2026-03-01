Георги Иванов отрече вина на БФС за лошите терени и отсече: Отборите в Първа лига няма да станат по-малко от 14

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов даде интервю пред колегите от БНТ за предаването "Арена Спорт". Според бившия нападател на Левски родната Първа лига е изключително интересна. Той се спря на темата с категоризацията на терените и тяхното състояние, като отрече вина на централата. Иванов коментира също броя на отборите в елита и дали това е най-добрият вариант.

Георги Иванов разясни процедурата по лицензиране

"Националният отбор се представи под очакванията. Видяхме го и в квалификаците за световното тази година. Но пак трябва да отбележим, че противниците, които бяха, бяха много силни. Трябва да разберем, че националният отбор е върхът на айсберга и това е проекция на цялата система. Ние виждаме причината в детско-юношеския футбол. И затова сме концентрирали цялото си внимание там, за да можем да имаме фундамент, а пък знаем, че фундаментът и основата здрави ли са, успехите са въпрос на време", заяви Иванов в интервю за БНТ.

"Има сериозна интрига, както в челните места, така и долу в изпадащите отбори, които при смяна на формата, който направихме от 16 на 14 отбора, също става интересно, защото изпадат три отбора, един играе бараж. Виждаме, че сега има смяна, вече има друг водач и първенството, става доста интересно. Форматът, в който ние участваме, е оптимален. Плейофната фаза е правен за 14 отбора, когато се създаваше. Така че не смятам, че отборите ще станат по-малко от 14.", смята той.

"Лицензионната комисия лицензира клуба. Клубът определя на кой стадион ще играе. На базата на категоризацията на стадионите, които държавата е категоризирала от 2018 година, на съответната категория, отговаря стадиона. Спортно-техническата комисия определя дали теренът става, това е еднократен акт в началото на юни месец или в началото на юли, когато почва пръвенството.

Клубовете са отговорни за поддържката на техните терени. А в България не са много терените, които са добри, предвид това, че финансовото сътояние на повечето клубове не е добро. Това, което всички говорят, че терените са лоши, те само имат критика. Решение някой дава ли?", попита бившият нападател на Левски. "Няма дати и стадиони, за да местим мачовете. БФС няма вина, че терените на клубовете са такива", категоричен е президенът на БФС.

