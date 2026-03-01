Близкият изток не спира да гори: Атака в сърцето на Техеран, пострада и посредникът в американско-иранските преговори (ВИДЕА)

След въздушните удари на Израел и САЩ срещу Иран в събота, които доведоха до смъртта на аятолаха Али Хаменей, но и до ответни удари на Техеран срещу други околни арабски държави - Близкият изток не спира да гори. Днес Израелските военновъздушни сили са започнали нова мащабна въздушна офанзива в сърцето на Техеран, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. В изявление израелските военновъздушни сили обявиха, че са „предприели широкомащабна серия от атаки срещу цели на иранския терористичен режим в сърцето на Техеран “. Според журналисти на Агенция Франс Прес в Техеран, в иранската столица са били чути експлозии.

Малко по-късно няколко експлозии бяха чути в неделя в иранската столица, съобщи журналист от Agence France Presse, след като израелската армия обяви, че нанася удари „в сърцето на Техеран". Експлозиите са били чути в северната част на Техеран, а от сграда се е издигал дим, наблюдава журналист, без на този етап целта да е известна. Телеграм каналът на иранския реформаторски всекидневник „Шарг" излъчва изображения на стълбове дим над иранската столица.

Експлозии и в Йерусалим

Междувременно френското издание съобщава за две нови експлозии в небето над Йерусалим.

Според кореспондентът на Le Monde в Йерусалим, Люк Бронер, преди няколко минути в небето над израелския град са били чути две силни експлозии.

Около 7:50 ч. сутринта израелската армия обяви, че е „установила, че наскоро от Иран са били изстреляни ракети към територията на Държавата Израел. Системите за отбрана са в действие, за да пресекат заплахата “. Тя добави, че „обществеността е призована да действа отговорно и да следва инструкциите“.

Пострада и посредникът в американско-иранските преговори

На втория ден от иранските въздушни удари в Персийския залив в отговор на израелско-американската атака, пристанището на Оман беше атакувано от дронове в неделя, според държавната информационна агенция. Работник е ранен при нападението срещу пристанището, съобщи агенцията.

В изявление посолството се казва, че „Посолството на САЩ в Оман е помолило служителите си да останат под карантина. Препоръчваме на всички американци в Оман да направят същото до второ нареждане “, се казва в публикация на X.

Оман, ключов посредник в преговорите между САЩ и Иран, беше пощаден от ирански атаки в събота.Това е вече осмата мюсюлманска страна, която Иран бомбардира, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

