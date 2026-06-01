Мечките настъпват: Реалността в Благоевградско, причината е очевидна

Популацията на мечки в България се увеличи значително през последните години. Аз съм ловец от 70-те години на миналия век - такова нещо никога не е било. Това заяви Иван Василев, председател на благоевградското ловно-рибарско дружество "Сокол 1911".

Василев посочи, че лично е виждал мечки на камери около села в Благоевградско като например Марулево - по думите му, по 5-6. Но той не се ангажира да каже колко мечки почват да се ориентират към местообитания по-близо до населени места и райони, където човешкото присъствие е по-голямо.

Защо се случва това и мечките слизат от планините? Много просто - нямат храна там, където живеят по принцип и тръгват да търсят на други места. Къпини, боровинки, малини - тази храна става по-малко и е по-ограничена в по-високите места на планините, каза Василев.

"Трябва да направим всичко възможно да не се сблъскаме с мечка"

Думите са на Димитър Иванов, изпълнителен директор на зоологическата градина в Благоевград и бивш ръководител на парка за мечки в Белица. Той уточни - в планините е хубаво да се разхождаме в група, поне 10 души. Всички случаи на нападение, с които съм се занимавал, са на нападение на 1-2 души.

В никакъв случай не бива да храним мечки - ние не разбираме мечките, те не разбират нас, предупреди пред БНТ изрично Иванов. Той посочи, че тази практика да се хранят мечки се забелязва в Румъния, специално в град Брашов и то от 2008 година. Според Иванов, проблемът там е станал, защото са изхвърляни хранителни отпадъци в близките гори.

