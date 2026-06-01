Войната в Украйна:

В битката с опасни вируси: Google пуска милиони комари в природата

01 юни 2026, 6:24 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В битката с опасни вируси: Google пуска милиони комари в природата

Google ще пусне 32 милиона комара, за да се бори с опасни вируси. Alphabet - компанията майка на Google, чрез своето подразделение Verily, планира да пусне милиони специално отгледани мъжки комари в дивата природа. Те не хапят и се считат за безопасни за хората. Мъжките ще се чифтосват с диви женски, но след чифтосване от яйцата няма да излиза потомство.

ОЩЕ: Бившият директор на Google беше освиркан заради ИИ бъдещето ни. Вече има ново ИИ постижение (ВИДЕО)

Така в продължение на няколко поколения популациите на комари, пренасящи Денга, Зика и жълта треска, би трябвало рязко да намалеят.

За размножаване на насекомите и определяне на техния пол се използва изкуствен интелект. 

Проектът в момента очаква одобрение от американските регулатори на околната среда. След одобрение комарите ще бъдат пуснати в Калифорния и Флорида.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Комари Google Вируси
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес