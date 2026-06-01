В битката с опасни вируси: Google пуска милиони комари в природата

Google ще пусне 32 милиона комара, за да се бори с опасни вируси. Alphabet - компанията майка на Google, чрез своето подразделение Verily, планира да пусне милиони специално отгледани мъжки комари в дивата природа. Те не хапят и се считат за безопасни за хората. Мъжките ще се чифтосват с диви женски, но след чифтосване от яйцата няма да излиза потомство.
Така в продължение на няколко поколения популациите на комари, пренасящи Денга, Зика и жълта треска, би трябвало рязко да намалеят.
За размножаване на насекомите и определяне на техния пол се използва изкуствен интелект.
Проектът в момента очаква одобрение от американските регулатори на околната среда. След одобрение комарите ще бъдат пуснати в Калифорния и Флорида.
Alphabet (Google’s parent company), through its Verily division, plans to release millions of specially bred male mosquitoes:
— Only specially bred male mosquitoes will be released into the wild;
— They do…