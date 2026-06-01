Община Костинброд откри втори информационен център. На 28-ми май, 2026 година, в село Безден се състоя официалното откриване на изградения туристически информационен център, по проект реализиран от община Костинброд, с Договор №BG06RDNP001-19.691-0002-C03 „Изграждане на туристически информационен център и прилежаща информационна инфраструктура за нуждите на гостите на селата Безден и Богьовци, община Костинброд“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.691 - МИГ Костинброд-Своге-подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура".

По проекта е изградена локална туристическа информационна инфраструктура в района на селата Безден и Богьовци, община Костинброд, и по-конкретно реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в село Безден - в туристически информационен център (ТИЦ).

Новият туристически информационен център е съобразен с най-съвременните изисквания към подобен тип туристическа инфраструктура, включително - възможност за мултимедийно представяне на региона, посветено на природното и културно-историческото материално и нематериално наследство в община Костинброд. Опции за провеждане на мероприятия на открито в двора на ТИЦ, възможни благодарение на предвиденото в проекта мобилно оборудване и обзавеждане. Паркоместа за автомобили и велосипеди, както и подемник за обслужване на посетители в неравностойно положение.

Осъществяването на проекта цели популяризирането на природните и културно-историческите забележителности в района на селата Безден и Богьовци, община Костинброд, и по-конкретно:

- Безденски карстови извори – природна забележителност, която представлява впечатляващ израз на характерния карстов релеф в района на селото и е вписана в регистъра на защитените територии със Заповед № РД-550 от 27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите;

- Язовири „Бистрица“ и „Безден“, предлагащи отлични условия за риболов, пикник и почивка сред природата.

- Храм „Света преподобна Петка Българска“, изграден през 1852 г. и обявен за паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност, чиито уникални стенописи са дело на някои от най-изкусните майстори от Дебърската и Самоковската зографски школи;

- Оброчни кръстове край фасадата на църквата, представляващи част от комплекс от над 120 подобни артефакта, разположени на територията на община Костинброд.

С реализацията на планираните дейности се очаква постигане на реален ръст в броя туристи, посещаващи забележителностите на селата Безден и Богьовци, който да стимулира популяризирането на природните забележителности и културното наследство на тази част от община Костинброд и в същото време ще създаде обективни условия за развитие на свързани с нарасналия туристопоток стопански дейности, които ще допринесат за чувствително подобряване икономическия статус на местното население.

На събитието присъстваха - заместник-кметовете на община Костинброд - инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, общински съветници, представители на местни образователни и социални институции, жители и гости на село Безден и ученици от ОУ “Отец Паисий” - село Петърч, които първи посетиха новооткрития център и със своите учители и директор - г-жа Милена Костадинова, обсъдиха свои бъдещи идеи и проекти, които да осъществят съвместно с туристическия информационен център.

По традиция, за благополучието и пълноценното функциониране на новия обект, отец Желязко отслужи водосвет за здраве и освети новата сграда.

Преди официално да се пререже лентата, г-н Ненов сподели радостта си от възможността да е част от откриването на поредното съживено място - от рушаща се сграда, до абсолютно обновен и реновиран модерен център.

Напомни на присъстващите колко труд и амбиция са вложени по време на цялата логистика и създаването на обновеното пространство, както и за разработването на цялостната концепция за туризъм в община Костинброд.

Заместник-кметът с удовлетворение сподели перспективни визии за бъдещата работа на информационния център, като пожела той да бъде използван по предназначение и с много желание за развитие и популяризиране, защото всичко има смисъл и се създава за децата и поколенията след нас.

Община Костинброд направи още една сигурна крачка за развитието на туризма в този красив район, богат на природни дадености, културно-историческо наследство и възможности за устойчиво развитие.

Целта на проекта е инвестиране в развитието на туризма в община Костинброд чрез създаване на малка по мащаб инфраструктура, осигуряваща информационно обслужване и провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт - природни и културно-исторически обекти на територията на общината.

Новооткритият ТИЦ-Безден ще събира жители и гости от всяка възраст - от малки откриватели, до възрастни ентусиасти, които да обогатяват своя мироглед, популяризирайки местната идентичност и туристическия потенциал на региона.

Пожелаваме успех на Туристическия информационен център в село Безден, вярвайки че той ще се преврне в притегателно място за всички, които искат да опознаят красотата, историята и духа на община Костинброд.