Русия с масирана атака срещу Одеса, взривове отекват в града (ВИДЕО)

01 юни 2026, 0:50 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Силни експлозии отекват в Одеса, градът е подложен на масирана атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм". Най-малко 16 дрона атакуват украинския черноморски град откъм акваторията на Черно море, съобщават местните канали в "Телеграм". Властите призовават жителите на града да се укрият в бомбоубежищата Въздушната тревога бе обявена в 23.05 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Елін Димитров
