Русия с масирана атака срещу Одеса, взривове отекват в града (ВИДЕО)

Силни експлозии отекват в Одеса, градът е подложен на масирана атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм". Най-малко 16 дрона атакуват украинския черноморски град откъм акваторията на Черно море, съобщават местните канали в "Телеграм". Властите призовават жителите на града да се укрият в бомбоубежищата Въздушната тревога бе обявена в 23.05 часа.
Russian Shahed/Geran long-range strike drone imapcted a multi-storey residential building in the Ukrainian city of Odesa tonight.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 31, 2026
No casualties reported as of now. pic.twitter.com/nW0vsqvJIw
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
Odesa night sky thanks to Russian attacks. pic.twitter.com/hmXrnFUFuk— Nikolaus M (@foxofreason) May 31, 2026
🤬 According to preliminary information, the enemy UAV hit a nine-story residential building in Odesa! pic.twitter.com/VV0wYRfAFY— The Ukrainian Review (@UkrReview) May 31, 2026