Заради безводие: Иран мести столицата си

Преместването на иранската столица от Техеран е станало неизбежно. Това заяви президентът на страната Масуд Пезешкиан.

Основните причини са пренаселеността и ограничените водни ресурси, съобщи "Джерузалем пост".

Няма място, няма и вода

Техеран се задъхва все повече, тъй като не може да поддържа темповете на строителство и растеж на населението, заяви Пезешкиан среща в Казвин. Друг проблем е прехвърлянето на вода от Персийския залив, което би било изключително скъпо.

За преместването на столицата се говори от 30 години. И макар че Иран не е разполагал със средства, когато планът е бил предложен за първи път, сега решението се счита за необходимо.

Правителството определи слабо развития регион Макран в югоизточен Иран като възможна нова столица, но график за преместването не е обявен.

Източник: Getty Images

Кризата с язовирите

Иранската столица има огромен проблем с водоснабдяването. Язовир "Амир Кабир", захранващ Техеран, беше пълен само на 8% от капацитета си миналата седмица, а резервоарите на столицата са наполовина празни. В целия град налягането на водата намаля, а местната власт предупреди гражданите, че скоро водата може да спре напълно.

За причини за настоящата криза правителството посочва изменението на климата и санкциите срещу Иран.

Иранските експерти в областта обаче смятат, че проблемът се крие в десетилетия човешки грешки - прекомерното изграждане на язовири, източването на водоносни хоризонти и политизирането на управлението на ресурсите.

Иран увеличи броя на язовирите си повече от два пъти между 2012 и 2018 г. – от 316 на 647. Много от тях бяха построени без екологични оценки. Резултатът е мрежа от авариращи резервоари, падащи нива на подпочвените води и 25% загуба на водата в градски райони заради компроментирана и амортизирана водопроводна мрежа, отбелязва "Джерузалем пост", цитиран от БТА.

Предимствата на Макран

Макран е полупустинна крайбрежна ивица в провинция Белуджистан в Пакистан и в Иран, по крайбрежието на Оманския залив. Регионът, разположен в иранската провинция "Систан и Балуджистан", предлага стратегически предимства поради близостта си до Оманския залив.

Това може да е новата столица на Иран, потвърди през януари и говорителката на правителството Фатима Мухаджирани.

През 2015 г. беше одобрен закон за преместване на столицата от Техеран, а тази година иранският президент Пезешкиан нареди на Министерството на пътищата и градското развитие да разработи проект за процеса по преместване.