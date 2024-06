Стрелба срещу посолството на САЩ в Ливан, има прострелян нападател (ВИДЕО)

Войници са простреляли нападателя - сирийски гражданин, който е бил откаран в болница, съобщи Reuters.

От дипломатическата мисия увериха, че няма пострадали служители на посолството.

Започнало е разследване на случая.

Заглавната снимка е илюстративна.

