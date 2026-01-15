Световният шампион Русия е помогнал на Иран за най-голямото прекъсване на интернет в историята (ВИДЕО)

Русия е помогнала на Иран да изгради инфраструктурата, която е позволила едно от най-големите и сложни прекъсвания на интернет в историята, твърди руското независимо издание с насоченост към разследванията "Агенство". Ислямската република постави гражданите си в информационно затъмнение и не им позволява по този начин да споделят доказателства от масовите репресии на режима срещу протестиращите. Прекъсването на интернет продължава вече над 150 часа, или около седмица, като се появиха данни, че дори Starlink е заглушен.

В материала на медията от 15 януари се посочва, че технологията на Иран се базира на архитектура за контрол на мрежата, разработена с помощта на Руската федерация и изградена около DPI. Това е усъвършенстван метод за анализ на мрежовия трафик, който проверява не само заглавията на пакетите (като адресите), но и самите данни (полезния товар), за да идентифицира, класифицира и контролира трафика.

С помощта от Русия иранският режим прекъсва координацията на протестите и директно арестува

DPI позволява на иранските власти да отидат отвъд блокирането на уебсайтове, като ограничават трафика към приложения, виртуални частни мрежи и месинджъри. Чрез инструмента те избирателно ограничават достъпа до платформи, използвани за координиране на протести.

В публикацията се посочва, че руски компании, включително "Протей", са помогнали на иранските мобилни оператори да интегрират DPI в иранската система за прехващане на съобщения. Според Foreign Policy това е позволило на силите за сигурност да идентифицират координационните центрове на протестиращите, да проследяват моделите на комуникация и да реагират на развитието на протестите, включително чрез целенасочени арести преди действията, а не след тях.

Russia helped Iran carry out a total internet shutdown



Last week, Iranian authorities cut mobile communications and almost completely disconnected the country from the global internet — traffic dropped by 90%. The move was aimed at suppressing the largest protests against the… pic.twitter.com/jLm4wxfwin — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Прекъсване на Starlink със системи за електронно заглушаване

Русия също е помогнала на Иран да разработи многослойна система, насочена към противодействие на опитите за заобикаляне на блокировките чрез сателитен интернет. Услугата Starlink може да бъде прекъсната с помощта на системи за електронно заглушаване, които Русия широко използва в Украйна.

Интернет връзката в Иран се срина на 8 януари, когато трафикът спадна с почти 90% в рамките на 30 минути, а по-късно падна до практически нула - според Cloudflare Radar. Страната беше отрязана от глобалния интернет.

Аятолах Али Хаменей си има интернет

Прекъсванията в Иран са необичайно избирателни - докато много иранци в цялата страна са отрязани от интернет, върховният лидер аятолах Али Хаменей продължава да публикува в X. Уебсайтовете на местните власти бързо възобновиха работата си, а услугите, включително приложението за споделяне на пътувания Snapp!, банковите приложения и обработката на плащания на бензиностанциите продължиха да функционират.

В момента Иран е в последния етап от разработването на нова национална мрежа, изградена върху платформа на Huawei, която е проектирана да разшири капацитета на властите да прекъсват напълно и за продължителни периоди връзката на страната с глобалния интернет, твърди опозиционната телевизия Iran International.

Русия е световен шампион по прекъсване на интернет

Припомняме, че с голяма преднина Русия зае първото място в годишната класация за 2025 на интернет цензурата и прекъсванията, съставена от експертите на Top10VPN. Според техните изчисления прекъсванията на интернет в страната през изминалата година са възлизали на общо 37 166 часа, засягайки практически цялото население – 146 милиона души.

По отношение на продължителността на тези спирания - в Русия те са повече от три пъти по-дълги от най-близките конкуренти: Пакистан (11 482 часа), Мианмар (9888 часа) и Екваториална Гвинея (8760 часа).

