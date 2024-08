Теч на 25 тона радиоактивна вода от АЕЦ "Фукушима-1" - операторът успокоява

Имало е изтичане на 25 тона радиоактивна вода от втория енергоблок на атомната електроцентрала "Фукушима-1" в Япония. Водата не е попаднала в околната среда, а е останала в мазето на сградата.

Обектът е на компанията Tokyo Electric Power Company (TEPCO) - тя увери обществеността, че замърсената с ядрено гориво вода не е пробила защитната стена на централата. Системата за охлаждане на ядреното гориво продължава да функционира, обявиха от TEPCO.

За да установи точното местоположение на теча и причината за него, операторът планира да използва роботизирано оборудване за инспекция. Това ще се случи тази седмица.

Leakage of 25 tons of radioactive water occurred from the building of the second power unit of the emergency nuclear power plant "Fukushima-1" in Japan. It is specified that the water did not get into the environment, but remained in the basement. pic.twitter.com/sl5hhuvnVa