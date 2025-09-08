Войната в Украйна:

Терористична атака в Йерусалим: Има убити и десетки ранени (ВИДЕО)

08 септември 2025, 12:33 часа 542 прочитания 0 коментара
Четирима души са убити, а 15 са ранени при стрелба в покрайнините на Йерусалим. Това съобщиха от израелската служба за бърза помощ, предаде "Ройтерс". Според полицията извършителите са били убити. Все още не е ясно кой е извършил стрелбата или какъв е бил мотивът. Израелската полиция определи стрелците като "терористи", без да уточнява колко са били замесени в инцидента. Още: Терористи са подготвяли заговор срещу израелско посолство в Европа

Кои са нападателите?

По-рано службата за бърза помощ съобщи, че 15 души са ранени, като най-малко петима са в тежко състояние с огнестрелни рани. Пристигналите на мястото парамедици са открили жертвите и пострадалите близо до автобусна спирка. По-късно CNN съобщи, че загиналите са петима.

От полицията уточниха, че двама нападатели са пристигнали с превозно средство на кръстовището "Рамот" и са открили огън по автобусна спирка. След това служител по сигурността и цивилен на мястото на инцидента са отвърнали на огъня, като са убили нападателите. Израелският премиер Бенямин Нетаняху в момента прави "оценка на ситуацията" с ръководителите на службите за сигурност.

Израелски войници са изпратени в района на стрелбата, съобщиха Израелските отбранителни сили (IDF). Към момента, заедно с полицията, се извършват претърсвания за заподозрени.

На място пристигна и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. От IDF също уточниха, че войниците също така "обграждат" няколко района в покрайнините на палестинския град Рамала в окупирания Западен бряг, за да "засилят отбранителните усилия".

Антон Иванов
