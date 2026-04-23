The New York Times с данни колко тежко ранен е Моджтаба Хаманей. Тръмп: Очистваме Ормузкия проток от мини

Новият лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е бил сериозно ранен по време на въздушния удар, при който беше убит баща му аятолах Али Хаменей още на 28 февруари, 2026 година - това съобщава поредна голяма западна медия. Този път The New York Times публикува материал по темата - след доста материали, както и коментари от американския военен министър Пийт Хегсет и от президента на САЩ Доналд Тръмп, че Моджтаба Хаменей е пострадал доста.

Сега информацията гласи следното - Моджтаба Хаменей е претърпял три операции на единия крак и може да се нуждае от протеза. Той се възстановява от операция на ръката, а отделно има тежки изгаряния по лицето и устните му, които затрудняват говора. Очаква се да му бъде направена пластична операция.

Тръмп не се спира

Междувременно, Доналд Тръмп продължава да си играе с телефона предиобедно (източно стандартно време) и да публикува нови и нови съобщение в социалната си мрежа Truth Social. Едно от тях касае властта в Иран, а друго - Ормузкия проток.

Според Тръмп, в Иран сега имало два кръга, борещи се да установят контрол. Единият е съставен от "хардлайнери", като те били лошо загубили на бойното поле. Вторият бил от "умерени", но те не били чак толкова умерени, обаче бързо печелели уважение (чие уважение не е много ясно, може би на Тръмп):

Trump:



Iran is having a very hard time figuring out who their leader is! They just don’t know!



The infighting is between the “Hardliners,” who have been losing BADLY on the battlefield, and the “Moderates,” who are not very moderate at all (but gaining respect!), is CRAZY!… pic.twitter.com/hCCTykOkJC — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

BREAKING: Trump:



I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be (Their naval ships are ALL, 159 of them, at the bottom of the sea!), that is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz.



There is to be no hesitation.… pic.twitter.com/kDcBdw2NaA — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026