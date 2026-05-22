Малайзия тръгва срещу рисковете в интернет за младежите

22 май 2026, 9:27 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От 1 юни Малайзия ще въведе нови мерки за защита на децата и намаляване на излагането им на вредно съдържание в онлайн платформите, съобщи националният регулаторен орган на страната. Новите правила ще изискват от доставчиците на онлайн услуги да включат предпазни мерки, които ограничават регистрацията и собствеността на акаунти от потребители под 16-годишна възраст, както и да внедрят по-силно управление на съдържанието на своите платформи, се казва в изявление на Малайзийската комисия по комуникации и мултимедия.

Малайзийското правителство разпореди на TikTok да даде обяснения и да се справи с това, което то описва като неспособност на платформата за социални медии да действа бързо срещу обидно, клеветническо и фалшиво съдържание, насочено към кралската институция, съобщи Reuters, цитирана от БТА.

Комисията по комуникации и мултимедия заяви, че ходът е последван от разпространението на "грубо обидно, невярно, заплашително и обидно" съдържание, включително генерирани от изкуствен интелект видеоклипове и манипулирани изображения, свързани с акаунт, който невярно твърди, че е свързан със султан Ибрахим Искандар.

Подобни въпроси попадат в чувствителните теми като раса, религия и личността на монарха "които са силно чувствителни и могат да подкопаят обществения ред, националната хармония и уважението към конституционните институции", се казва в изявление на регулатора.

Въпреки предварителните уведомления и ангажименти, комисията заяви, че реакцията на TikTok по отношение на модераторската дейност, особено по отношение на осигуряването на бързото премахване на такова съдържание и предотвратяването на по-нататъшно разпространение, е незадоволителна. От регулатора посочват, че социалната платформа, която не е коментирала публично случая, е получила правно уведомление, което изисква от нея да обясни своите пропуски в модерацията и да предприеме незабавни коригиращи мерки, включително укрепване на механизмите си за модериране на съдържание и подобряване на прилагането на закона срещу съдържание, което нарушава малайзийските закони и обществените стандарти.

Ходът идва на фона на по-широкия стремеж на Малайзия за затягане на надзора върху цифровите платформи, като през последните години властите засилиха мерките срещу компаниите за социални медии заради вредно съдържание, измами, онлайн хазарт и материали, считани за обидни или заплашващи обществения ред.

Малайзия социални мрежи онлайн платформа
Виолета Иванова Редактор
