Трагедия във Филипините: Ферибот потъна, десетки са загинали (ВИДЕО)

Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници. Открити са 15 тела, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес. Корабът "Триша Керстин 3", ферибот за пътници и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда.
A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 26, 2026
There were "8 confirmed casualties" so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, which was traveling to the island of Sulu, Arsina Laja… pic.twitter.com/gAKcRt6keW
Според служители на бреговата охрана явно корабът е получил техническа повреда и е потънал. Това е станало при добро време на близо 2 километра от брега. В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.
Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и е нямало признаци за претоварване.
WATCH │A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least 15 dead dead, the Philippine Coast Guard said— Manila Standard (@mnlstandardph) January 26, 2026
In an interview with dzBB, the PCG said at least 43 remain missing from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3.
According to… pic.twitter.com/YVa7l7Y0ux
Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради честите бури, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол на спазването на изискванията, припомня агенцията. През декември 1987 г. фериботът "Доня Пас" потъна след сблъсък с танкер във Филипините. В трагенията загинаха повече от 4300 души, което е най-тежкият мирновременен морски инцидент в историята.