Войната в Украйна:

Трагедия във Филипините: Ферибот потъна, десетки са загинали (ВИДЕО)

26 януари 2026, 06:05 часа 390 прочитания 0 коментара
Трагедия във Филипините: Ферибот потъна, десетки са загинали (ВИДЕО)

Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници. Открити са 15 тела, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес. Корабът "Триша Керстин 3", ферибот за пътници и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда. 

Според служители на бреговата охрана явно корабът е получил техническа повреда и е потънал. Това е станало при добро време на близо 2 километра от брега. В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.

Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и е нямало признаци за претоварване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради честите бури, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол на спазването на изискванията, припомня агенцията. През декември 1987 г. фериботът "Доня Пас" потъна след сблъсък с танкер във Филипините. В трагенията загинаха повече от 4300 души, което е най-тежкият мирновременен морски инцидент в историята.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ферибот загинали Филипините
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес