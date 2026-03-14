Израел заплаши Ливан с опустошение като в Газа

Израел заплаши Ливан с опустошение от мащаба в Газа. Това се случи, след като тел Авив разруши мост в Южен Ливан и разпръсна листовки в Бейрут. Израел също така разположи още войски за борба срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" и предупреди, че ще предприеме нови атаки срещу инфраструктурата на Ливан, предаде Ройтерс.

Докато израелски военни самолети бомбардираха предградията на Бейрут, ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи заяви, че властите не са в състояние да настанят стотиците хиляди хора, потърсили убежище в столицата.

Израелските удари, от 2 март насам, са отнели живота на 773 души в Ливан, съобщи ливанската Национална информационна агенция (ННА), позовавайки се на Министерството на здравеопазването, предаде БТА.

Още: Силни експлозии в Техеран, Иран порази още американски самолети-цистерни (ВИДЕО)

Офанзивата

Офанзивата на Израел срещу "Хизбула" започна, след като на 2 март въоръжената групировка започна да обстрелва Израел в знак на отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при в началото на съвместната въздушна атака на САЩ и Израел срещу Иран.

В същото време лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че израелските заплахи за неговото убийство са "безсмислени". "Подготвили сме се за дългосрочна конфронтация и те ще бъдат изненадани на бойното поле", подчерта той.

По време на днешното си посещение в Ливан генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова спешно да бъдат отпуснати 308 милиона долара, за да се помогне на Ливан да се справи с хуманитарните последици от войната, принудили една седма от населението, или най-малко 800 000 души, да напуснат домовете си.

Още: Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран

"Солидарността на думи трябва да бъде последвана от солидарност в действията", заяви Гутериш, който обяви тази кампания от ливанската столица.

Ливан ще "плаща все по-висока цена"

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че по-рано днес са нанесли удар по моста "Зрарие", който преминава над река Литани, като твърдят, че той е бил използван от бойци на "Хизбула" за преминаване между северната и южната част на Ливан. Израелската армия не предостави доказателства в подкрепа на това твърдение.

Изглежда това е първият случай в рамките на настоящата кампания срещу "Хизбула", в който Израел признава, че е атакувал гражданска инфраструктура, отбелязва Ройтерс.

Още: Проф. Иво Христов: Войната около Иран е част от глобален сблъсък между големите сили

"Ливанското правителство, което ни заблуди и не изпълни обещанието си да разоръжи "Хизбула", ще плаща все по-висока цена, изразяваща се в щети върху инфраструктурата и загуба на територия, докато обещанието не бъде изпълнено", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

Международното право по принцип забранява на въоръжените сили да атакуват гражданска инфраструктура, макар че такива операции понякога могат да бъдат разрешени, ако тя се използва за военни цели, отбелязва Ройтерс.

Листовки над Бейрут

Израелски самолети разпръснаха листовки над Бейрут, в които Израел заплашва да нанесе на Ливан щети, подобни на опустошението, което израелската армия причини в Ивицата Газа по време на продължилата 2 години война с палестинската въоръжена групировка "Хамас". Голяма част от Газа е в руини, а почти цялото население на анклава е разселено.

Още: Интересите на САЩ и Израел се разминават за Иран: Редкият случай, когато Нетаняху е прав

"В светлината на големия успех в ивицата Газа вестникът на новата реалност пристига в Ливан", гласяха част от листовките.

Други от тях призоваваха ливанците да лишат "Хизбула" от оръжията ѝ. На тях имаше код с линкове към групи в Watsapp и Facebook, придружени от съобщение, приканващо ливанците да се установят контакт, ако искат да видят "истинска промяна" в страната си.

Израелските сили засега не са коментирали.

Недостатъчен брой приюти

Още: Великобритания вижда "дългата ръка" на Путин зад тактиките на Иран

Държавните медии в Ливан съобщиха, че безпилотен летателен апарат е ударил жилищен блок в квартал "Бурж Хамуд" в Бейрут, разположен в северните покрайнини на столицата. Това е първият случай по време на конфликта, в който северните предградия на Бейрут, населени предимно с християни, бяха ударени, като изглежда, че Израел разширява обхвата на ударите си

Ливанският министър на вътрешните работи Ахмед Хаджар заяви, че са били открити колкото се може повече убежища в Бейрут за вътрешно разселените ливанци, много от които спят по улиците или парковете

"Независимо колко убежища се открият в Бейрут, те не могат да приемат всички разселени", заяви той на пресконференция.