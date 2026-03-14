Удар срещу гръцки танкер в Черно море, товарещ петрол с участие на САЩ

Гръцки петролен танкер е бил ударен от "неизвестен обект" в Черно море, съобщава Reuters. Корабът Maran Homer е пострадал, докато е чакал да влезе в най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, става ясно от информацията. Всъщност, той е трябвало да зареди товар с петрол и петролни продукти от терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). В КТК най-голямото участие е руско, но има и американски дял - най-голям акционер е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. С други думи, общият руски дял е 48,5%. Чрез Mobil Caspian Pipeline Company, американският гигант Exxon Mobil държи 7,5% дял.

Съгласно информацията, товарът е бил от казахстански петрол, а атаката е станала в 4:45 часа местно време. Щетите по кораба обаче са леки. Собственикът - компанията Maran Tankers, официално обяви, че няма жертви и екипажът е в безопасност. Танкерът вече е отплавал от Новоросийск, съобщиха от компанията.

В официалния канал в Телеграм на КТК няма съобщение за случилото се към момента на публикуване на този материал. Но в края на февруари САЩ предупредиха Украйна да не напада именно КТК, припомнете си.

По-рано Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи за ударен кораб при украинска атака с дронове и трима ранени моряци. Само че става въпрос за пристанище Кавказ.

Източник: Reuters