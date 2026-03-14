Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея (JCS) съобщи, че Северна Корея е изстреля днес около 10 балистични ракети към Японско море.

В понеделник JCS започна годишните си военни учения със САЩ, предаде Франс прес.

Нарушение на разпоредбите на ООН

Военните съобщиха в свое изявление, че въоръжените сили на Сеул са засекли "около 10 неидентифицирани балистични ракети, изстреляни от района Сунан в Северна Корея в посока на Източно море (както Южна Корея нарича Японско море) около 13:20 ч." (04:20 ч. по Гринуич).

Пхенян многократно е осъждал съвместните учения на САЩ и Южна Корея, наречени "Щит на свободата" (Freedom Shield), като "репетиция за инвазия", отбелязва ДПА.

Последният път, когато Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море, бе на 27 януари.

Тогава севернокорейското ръководство заяви, че изпитва "система за многоцелеви ракетни установки с голям калибър, модернизирана с нова технология".

Резолюциите на ООН забраняват на Северна Корея да изстрелва или дори да извършва изпитания на балистични ракети с какъвто и да е обсег. Обикновено това са ракети земя-земя, които могат да бъдат оборудвани с ядрена бойна глава, предаде БТА.

Ким Чен Ун наблюдава ракетни тестове с дъщеря си

Преди дни стана ясно, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал ракетни тестове с непълнолетната си дъщеря, предаде AP. За събитието съобщи държавната информационна агенция на Северна Корея, която е разпространила и снимка на Ким Чен Ун с 13-годишната Ким Чу Е.

Двамата са наблюдавали изстрелване на стратегическа крилата ракета от военен кораб. Тестовете са в отговор на учения, провеждани от армията на Южна Корея. Ким Чен Ун е подчертал необходимостта от "мощен възпиращ фактор срещу ядрена война". Според севернокорейската медия ракетите са поразили целите си на острови край западното крайбрежие на страната.

Ким Чен Ун наблюдаваше изстрелвания на ракети и миналата седмица, но тогава дъщеря му не беше с него. Ким Чу Е е сочена за евентуален наследник на баща си начело на комунистическата държава. Напоследък тя все по-често се появява в компанията на баща си на различни мероприятия, коментира AP.