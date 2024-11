"Тренировка" преди иранския отговор: "Хизбула" и хутите изстреляха над 50 ракети по Израел

На 11 ноември трима души бяха ранени, включително малко дете, в резултат на обстрел с около 50 ракети, изстреляни от шиитската ливанска групировка „Хизбула“ към Северен Израел.

Става въпрос за 27-годишна жена, която е в умерено състояние, за 35-годишен мъж и едногодишно момиченце - те двамата са в добро състояние. Тримата бяха ударени от шрапнели след ракетното нападение в северния арабски град Биина.

По данни на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) - при нападението по Галилея са били изстреляни около 50 ракети, някои от които са били прехванати от противовъздушната отбрана, а няколко ракети са поразили района на Кармиел и близките градове.

"Хизбула" пое отговорност за обстрела, като заяви, че той е бил насочен към „тренировъчна база на парашутната бригада в селището Кармиел“.

По-късно се разбра, че в Хайфа, Северен Израел, има поражения по сграда, като е ранено 17-годишно момче.

ЦАХАЛ съобщиха, че безпилотен самолет, изстрелян от Ливан, е бил прехванат от противовъздушната отбрана над северния кибуц Малкия.

По-рано дрон от Ливан се е разбил в открита местност близо до град Лиман в Западна Галилея, предизвиквайки малък пожар, съобщи The Times of Israel.

A Hezbollah Drone launched from Lebanon, landed earlier without Warning near the Achziv Industrial Area in Northwestern Israel, resulting in a Brush Fire but not any Casualties. pic.twitter.com/VWj1z3blDu