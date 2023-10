Турция прати хуманитарна помощ за цивилните в Газа (ВИДЕО)

Самолет на турските Военновъздушни сили вече е пристигнал на международното летище Ел Ариш в Египет.

Пратката съдържа както хуманитарна помощ, така и медицински консумативи. ОЩЕ: Бременни и без вода: 5500 жени в Газа трябва да родят следващия месец

Припомняме, че в събота граничният пункт "Рафах" между Египет и ивицата Газа отвори за доставка на хуманитарна помощ за палестинския анклав. Той беше блокиран след нападението на "Хамас" срещу Израел преди две седмици. ОЩЕ: Десетки камиони с хуманитарна помощ пристигнаха успешно в Газа, ООН с призив (ВИДЕО)

Turkish Air Force plane arrives at El Arish International Airport in Egypt, delivering humanitarian aid and medical supplies intended for civilians in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/97JG0kSYF2