Нова война: Саудитска Арабия и ОАЕ си играят с картата на най-бедната държава в Близкия изток

Саудитска Арабия предприе решителни действия, за да възстанови влиянието си над Йемен. Рияд се опитва да си върне контрола от група сепаратисти, които с подкрепата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) се опитват да създадат независима държава в южната част от йеменската територия. Саудитска Арабия беше поканила десетки представители на сепаратистката група Южен преходен съвет да дойдат на преговори, но скоро след пристигането си в саудитската столица на 7 януари те изчезнаха безследно.

Съветът обяви в свое изявление, че делегацията му от над 50 души е била „произволно задържана и отведена на неизвестно място от саудитците“. Рияд мълчи по темата.

Събитията в Йемен се обърнаха в полза на Саудитска Арабия

Събитията на място в Йемен също се обърнаха в полза на Саудитска Арабия в сряда. В Аден - пристанище на Арабско море, намиращо се в южната част на страната и считано за "столица" на т.нар. Южен Йемен - бойци, които преди това са били лоялни към сепаратистите, са сменили лагера и са подкрепили йеменското правителство. То, от своя страна, се ползва с подкрепата на Рияд.

Местонахождението на лидера на сепаратистката група Айдарус ал-Зубайди, който според саудитски официални лица е отхвърлил искането да отиде в Рияд, е неясно. Военната коалиция, водена от Саудитска Арабия, заяви, че в сряда е бомбардирала родния регион на Ал-Зубайди, а йеменското правителство каза, че ще го съди за измяна.

Последните събития промениха баланса в конфликта, който на практика се превърна в сблъсък между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства - двама мощни съюзника на САЩ в Близкия изток. Суверенитетът на Йемен и съдбата на неговото население висят на косъм. В страната действат и подкрепяните от Иран бунтовници хути, които бяха изключително активни срещу Израел, САЩ и европейските сили в региона по време на войната в Ивицата Газа.

„Йемен сега е на прага на поредния насилствен и непредсказуем етап“, смята Фареа Ал-Муслими - специалист по Йемен в лондонския изследователски институт „Чатъм Хаус“, цитиран от The New York Times.

Светкавична офанзива на бунтовниците в Южен Йемен

Миналия месец сепаратистката група проведе светкавична офанзива в южната част на Йемен, като превзе стратегически разположени и богати на петрол територии. Това разгневи властите в съседна Саудитска Арабия. Те отвърнаха на удара, като заявиха, че тези действия, които засягат граничеща с кралството област, заплашват националната им сигурност.

През уикенда йеменските правителствени сили си върнаха всички загубени територии, както и допълнителни области, с подкрепата на Рияд. Саудитското ръководство твърдо подкрепя властта в Йемен и няма да позволи на ОАЕ, които подкрепят сепаратистите, да навлезе по-дълбоко в територия, толкова близка до дома им.

Саудитска Арабия и ОАЕ някога бяха партньори в катастрофалната кампания на бомбардировки, с която се опитаха да изгонят хутите, превзели столицата на Йемен. Това се случи преди повече от десетилетие. През последните години обаче правителствата им раздалечават позициите си, преследвайки различни цели в Йемен, Судан и други страни.

Главоболие за САЩ

За Вашингтон разривът може да се превърне в сериозен проблем. Двете страни са обещали да инвестират огромни суми в САЩ и са ключови играчи, от които президентът Доналд Тръмп се надява да спечели подкрепа за политиката си в Близкия изток, включително в Израел и Ивицата Газа.

Не е ясно защо ОАЕ подкрепя йеменската сепаратистка група. Някои анализатори спекулират, че лидерите на ОАЕ може да са привлечени от идеята да упражняват влияние в йеменските пристанищна, разположени по глобалните търговски маршрути. Официални представители на Емирствата казват само, че подкрепят правата на йеменците на сигурност и самоопределение.

През по-голямата част от съвременната си история Йемен е бил разделен на две държави, с едно правителство на север и марксистка държава на юг. Двете се обединиха през 1990 г.

Кой е Айдарус Ал-Зубайди и къде е изчезнал?

Южният преходен съвет беше създаден през 2017 г. с подкрепата на ОАЕ. Сред членовете му са фигури, които от десетилетия се борят за възстановяване на независимостта на Юга. Такъв е Ал-Зубайди, боец от планинския район Ал Дале.

В неделя военната коалиция, водена от Саудитска Арабия, призова Ал-Зубайди да пристигне в Рияд в рамките на 48 часа за преговори. Делегация от представители на сепаратистката група се подготви да замине за страната във вторник вечерта. Саудитски официални лица заплашили да бомбардират Аден, ако Айдарус Ал-Зубайди не отиде в Рияд, заяви Амр ал-Бид, който е висш служител на Южния преходен съвет. Той обаче не предостави доказателства на пресконференцията, която даде.

В изявление на групата в сряда това твърдение беше повторено, като се посочи, че Ал-Зубайди не е бил поканен в Рияд за диалог, а вместо това „му е било казано предварително какво трябва да подпише и е бил заплашен с военни действия, ако не го направи“. Делегацията от официални лица е пътувала до саудитската столица без своя лидер. Ал-Бид заяви, че от пристигането им в Рияд около 3 часа сутринта в сряда не е възможно да се свърже с тях.

Обвиненията напомнят на напрегнатия период през 2017 г., когато саудитското правителство задържа ливанския министър-председател, отнема му телефоните и го принуждава да подаде оставка по саудитската телевизия.

В сряда коалицията, водена от Саудитска Арабия, заяви, че вместо да се качи на самолета, Ал-Зубайди е избягал с „голяма военна сила“ в Ал Дале. Няколко часа след това коалицията обяви, че е предприела „ограничен превантивен удар“ там. Южният преходен съвет веднага опроверга тази информация, като заяви, че Ал-Зубайди не е избягал, а е решил да остане в Аден, за да работи за сигурността на града.

Ал-Бид каза, че саудитската атака в Ал Дале е убила двама цивилни и е ранила още няколко. Тези твърдения все още не могат да се проверят по независим път.

От дипломация до ескалация

Бързото ескалиране на конфликта на 7 януари дойде в момент, когато властите в Йемен, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и САЩ се опитваха да разрешат кризата чрез дипломация. В сряда външният министър на Саудитска Арабия, принц Файсал бин Фархан Ал Сауд, пристигна във Вашингтон, за да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Външното министерство на Саудитска Арабия по-рано заяви, че кралството е готово да проведе дипломатическа конференция в Рияд, за да обсъди бъдещето на Южен Йемен, като събере различни фракции, включително Южния преходен съвет.

Ал-Бид, който е представител на сепаратистите, заяви, че ако преговорите и диалогът не дадат резултат, южняците ще окажат съпротива на място.

"Бригадите на гигантите"

Изходът от конфликта може да промени картата на Йемен - най-бедната страна на Арабския полуостров и в Близкия изток като цяло. Когато хутите превзеха столицата Сана преди десетилетие, международно признатото правителство избяга на юг. Оттогава Йемен е фактически разделен, като северната част се управлява от хутите, а южната – от различни групи. Правителството имаше ограничена власт на място в южната част. Големите градове, включително Аден, отдавна попаднаха под контрола на сепаратистите.

Сега обаче министърът на информацията на Йемен Моамар ал-Еряни заяви пред NYT, че група, наречена „Бригадите на гигантите“, командвана от Абдулрахман ал-Махрами, контролира сигурността в Аден. Ал-Махрами е член на президентския съвет на правителството.

Преди лоялна към сепаратистите и ОАЕ, групата сега работи изцяло под ръководството на подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство.

Ал-Махрами е наредил вечерен час в Аден, добави министърът на информацията. Лидерът на "Бригадите на гигантите" обаче не е давал заповедите си от Аден, а от временен щаб в Саудитска Арабия, където голяма част от йеменското правителство се е преместило в хотели в Рияд.