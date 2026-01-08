Протестите в Иран: Режимът стреля по гражданите, иракски милиции помагат (ВИДЕО)

Масовите антиправителствени протести в Иран продължават - на 7 януари е имало 89 демонстрации в 21 от общо 31 провинции, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо събитията. Шествията се провеждат предимно в западната част на страната и в по-малки, по-слабо населени райони. Все пак и в столицата Техеран има протести. Те избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута риал и поскъпването на живота, като в началото имаше само търговски стачки, след което граждани излязоха по улиците с призиви за смяна на режима.

Междувременно властта продължава да използва насилие и смъртоносна сила, за да потисне протестите. Анализаторите от ISW са регистрирали 15 случая на стрелба от силите за сигурност по протестиращи в 8 провинции на 6-7 януари, като повечето от тях са концентрирани в провинциите Техеран, Фарс, Керманшах и Чахармахал и Бахтиари. Има примери, подкрепени с видеа на независимата медия Iran International, базирана в Обединеното кралство - от Техеран, Исфахан и други градове:

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که گروهی از شهروندان در روستای دهنو اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند، اما نیروهای حکومتی به سوی آن‌ها تیراندازی کردند. pic.twitter.com/PlEaFkkodi — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 6, 2026

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم معترض در بازار دلاوران تهران چهارشنبه ۱۷ دی پس از شلیک ماموران، ایستادگی کرده و به سمت ماموران هجوم بردند. pic.twitter.com/HtLfkRKxbX — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 7, 2026

Според информация от 7 януари режимът е прекъснал достъпа до интернет в провинциия Чахармахал и Бахтиари, както и в градовете Малекшахи и Абданан в провинция Илам, където силите за сигурност са влезли в сблъсък с протестиращи. Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) вече обяви, че тези два града са ефективно "превзети" от протестиращите, появиха се и видеа, показващи как полицията е сложила оръжие и е подкрепила демонстрантите в Абданан: Прецедент: Полицията в ирански град премина на страната на протестиращите (ВИДЕО).

Убийство на протестиращи, но и на членове на силите за сигурност

Според данни на американската правозащитна организация HRANA, фокусирана върху Иран, от 28 декември насам режимът е арестувал най-малко 2078 граждани и е убил поне 34 протестиращи.

Медии, свързани с Ислямската революционна гвардия, съобщиха на 7 януари, че протестиращи са убили двама офицери от Командването за правоприлагане по време на протести в Лордеган (провинция Чахармахал и Бахтиари), както и неизвестен член на силите за сигурност в Малекшахи (провинция Илам). Тези съобщения са първите публични изявления на режима за смърт на членове на силите за сигурност от началото на протестите на 28 декември. На 1 януари режимът твърдеше, че протестиращите са убили член на "Басидж" - един от петте клона на Иранската революционна гвардия, но това твърдение се оказа невярно.

Иранските власти може да използват смъртта на членове на силите за сигурност като оправдание за засилване на репресиите срещу протестиращите, отчита ISW.

Iran’s protests continued on Wednesday, with clashes reported in several areas including Tehran, Shiraz and Bandar Abbas, and security forces using teargas as their presence increased nationwide.



🔴 Live Blog: https://t.co/HDBmcdpETR pic.twitter.com/k5arbj2epw — Iran International English (@IranIntl_En) January 7, 2026

Народният фронт „Мобаризун“ (MPF), който е коалиция от антиправителствени групи от Белуджистан, е убил офицер от иранските сили за поддържане на реда в Ираншахр, провинция Систан и Белуджистан. Това е станало на 7 януари в отговор на бруталното разгонване на протестиращите в цял Иран от страна на режима. MPF заяви, че военният преди това е бил командир на Организацията за защита на информацията към силите за поддържане на реда в Ираншахр и е убил белуджи, работещи в петролната промишленост през последните месеци. MPF предупреди на 1 януари, че ще отговори на „всеки куршум“, изстреляна от иранските сили за сигурност срещу протестиращите.

Към момента няма регистрирани протести в Ираншахр. Атаката на MPF от 7 януари е първата, която народният фронт провежда в града. Преди това имаше нападение в Захедан, провинция Систан и Белуджистан - в началото на декември 2025 г.

Дори медии, близки до властта, критикуват нахлуването в болници за арести на протестиращи

Ирански медиен канал, свързан с един от представителите на върховния лидер Али Хаменей в Съвета за отбрана - Али Шамхани, косвено критикува акцията на силите за сигурност в болница в провинция Илам, за да се арестуват ранени протестиращи. Това стана на 5 януари в окръг Малекшахи. Медията твърди, че инцидентът представлява „сериозен тест за това как правителството се ангажира с обществото по време на кризи“ и че „издаването на помирителни изявления, поемането на отговорност и приемането на възможността за грешка“ не намаляват авторитета на режима, а по-скоро го укрепват.

Security forces appeared to be using unconventional weapons to confront protesters in Sabzevar in eastern Iran on Wednesday, a video obtained by Iran International shows.



The footage shows individuals wearing hazmat suits and masks designed for hazardous chemical materials,… pic.twitter.com/Icq7evqSe2 — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Непряката критика на медията към рейда е забележителна, като се има предвид, че част от режима оправда акцията: В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО).

Eight day of anti-establishment protests in Iran



Video shows security officers shooting towards a hospital in western Ilam Province.



First posted by kurdia_news on Instagram



Location of the hospital:https://t.co/iyANKhfl0O…@GeoConfirmed https://t.co/6EGalVcF2U pic.twitter.com/xo1eVc0t4P — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 4, 2026

Кюрдски организации зоват за обща стачка в цял Иран

Група от седем кюрдски организации същевременно призова за обща стачка в цял Иран на 8 януари. Кюрдската демократична партия на Иран (KDPI), партията „Комала“ на Ирански Кюрдистан и „Свободен живот в Кюрдистан“ (PJAK), наред с други, поискаха тези действия в отговор на бруталното потушаване на протестите в провинциите Керманшах, Илам и Лорестан от страна на режима. Там е имало поне 67 протеста от 28 декември насам, по данни на ISW.

Призивът трябва да бъде отбелязан, защото режимът преди това обвини кюрдските опозиционни групи в подбуждане на протести в кюрдските райони по време на движението „Махса Амини“ през 2022 г. Това беше предишната голяма вълна от протести в Иран, предизвикана от смъртта на 22-годишната иранка от кюрдски произход Махса Амини в следствения арест. Тя бе задържана заради "неправилно" носене на хиджаб.

През октомври 2022 г. Революционната гвардия нанесе удари по позициите на кюрдските бунтовници в Иракски Кюрдистан. Тогава значителни протести се проведоха в провинциите Кюрдистан и Западен Азербайджан, които имат голямо кюрдско население. Сега обаче не са наблюдавани протести в провинция Кюрдистан, нито значителни протестни действия в провинция Западен Азербайджан.

A group of protesters in the holy city of Mashhad in northeastern Iran took down a huge flag of the Islamic Republic, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/a9b46M3WrZ — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Милиции от Ирак помагат за потушаването на протестите?

Медиите, насочени против режима на Али Хаменей, и някои потребители в социалните мрежи твърдят, че подкрепяни от Техеран иракски милиции са били разположени в Иран, за да помогнат с репресиите срещу протестиращите. Тази информация обаче не може да се провери по независим път. Подобни данни имаше и при предишни вълни от протести, като отново бяха разпространявани от антиправителствените медии.

Iran International съобщи на 6 януари, че около 800 иракски милиционери, подкрепяни от Иран, са разположени в Ислямската република от 2 януари през граничните пунктове в провинциите Дияла, Майсан и Басра, позовавайки се на „информация“ без посочване източник. Иракски правителствени служители са наясно с разполагането на бойците, което е станало под прикритието на поклоннически пътувания до храма на Имам Реза в Машхад (Иран), посочи още медията. Подкрепяните от Иран иракски милиции често използват контрола си над много гранични пунктове между двете страни, за да пренасят контрабандно стоки като оръжия в Ирак и извън него.

Няколко потребители в социалните мрежи също така твърдят, че членове на подкрепяните от Иран Сили за народна мобилизация (PMF) потискат протестите, включително в град Хамедан в едноименната провинция. PMF е иракска държавна служба за сигурност, която включва много иракски милиции, подкрепяни от Иран. Те обикновено се отчитат пред Техеран, а не пред иракския министър-председател. Ако това е вярно, разполагането на милициите би могло да подкрепи усилията на режима да овладее протестите. Иракските милиции може да са по-склонни от иранските сили за сигурност да използват насилие и смъртоносни удари срещу демонстранти, защото нямат лични връзки с иранските общности, които протестират.

