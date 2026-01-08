Скандал в Турция: Сексуален тормоз в ресторанта на Меджлиса

Служители на ресторанта в Меджлиса на Турция ще бъдат изправени пред Съда в Анкара за сексуален тормоз. Първото заседание по делото ще бъде на 16 януари, съобщи председателят на парламента Нуман Куртулмуш пред журналисти, съобщи онлайн изданието "Хабер 7", цитирано от БТА. До случая се стигна след разследване, което започна заради оплакване от 16-годишна стажантка в ресторанта на Меджлиса. При него бяха установени 5 заподозрени, а четирима от тях бяха задържани. Соченият за извършител на сексуалното посегателство беше арестуван по обвинение за “сексуално посегателство над дете“. Нуман Куртулмуш уточни, че трима души са били отстранени от постовете им на държавни служители, а един е уволнен.

Сякаш се случва в семейството ни

Още: След като излезе от психиатрията: Популярен гръцки певец е обвинен в сексуален тормоз

„Отнесохме се към въпроса сякаш това се случва с някой от семейството ни“, бяха думите, с които председателят на Меджлиса коментира случая.

Снимка iStock

Нуман Куртулмуш подчерта, че е получил информацията за случая на 19 ноември, а на 20 ноември е започнало разследването по него. От думите му стана ясно, че освен 16-годишната стажантка още двама души са подали подобно оплакване, а самият той се е срещнал с баща, който е подал оплакване.

Още: Събудих се гола и покрита със синини: Дело за сексуален тормоз в армията тресе Австралия

„Меджлисът направи, каквото беше необходимо по време на този процес. Няма ни най-малко пренебрегване, благоприятстване или прикриване (на случая – бел. ред.)“, заяви Куртулмуш.

За случая е информирана Комисията по равенство на половете в Меджлиса, а парламентарно представените партии са заявили, че биха могли да излъчат свои представители.

Председателят на турския парламент подчерта, че правният офис на Меджлиса също ще следи делото.

Още: Неуместни погледи, неприлични шеги и обиди: Най-честите форми на сексуален тормоз на работа