Магазини и пазари в Иран масово затвориха в обща стачка, принцът в изгнание подгря нови протести (ВИДЕО)

Протестите срещу режима в редица провинции в Иран продължават и днес, 8 януари. Пазари в провинциите Кюрдистан, Керманшах, Систан и Белуджистан, Ардебил, Фарс, Хамадан, Занджан, Илам, Исфахан и Лорестан се присъединиха към национална стачка. На практика, всички магазини са затворени. За стачки се съобщава още в столицата Техеран, Табриз, Карадж, Абадан, Машхад, Арак, Сабзевар, Нишапур, Бушер, Кешм.

Протестите избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута риал и поскъпването на живота, като в началото имаше само търговски стачки, след което хиляди граждани излязоха по улиците с призиви за смяна на режима на аятолах Али Хаменей.

Стачките се разпространиха в цял Иран в четвъртък, след като кюрдските политически партии призоваха за общи действия. Търговците затвориха бизнесите си в кюрдските региони, но не само там.

Across Iran’s provinces and major cities, markets in Kurdistan, Kermanshah, Sistan and Baluchistan, Ardabil, Fars, Hamedan, Zanjan, Ilam, Isfahan, and Lorestan have joined a nationwide strike, with basically all shops closed. Strikes are also reported in Tehran, Tabriz, Karaj,… pic.twitter.com/SyzKtVQfwM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026

Обществените протести се засилват. Тълпи се събират на различни места. Във Фалаварджан (провинция Исфахан) са се мобилизирали големи групи. В Хамадан кадри показват масови демонстрации, а протестите в Хорамдарех, започнали през нощта, продължиха и през сутринта.

Престолонаследникът призова за масови протести, силите за сигурност са в готовност

Престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави - синът на последния шах на Иран - призова за национални протести тази вечер и утре в 20:00 ч. местно време. Иранските сили за сигурност се разполагат в очакване на мащабни демонстрации.

Видеообръщението, в което Реза Пахлави призовава хората да изразят протеста си срещу режима от домовете си и от улиците, събра десетки милиони гледания онлайн преди планираната акция.

Иранците в Хага (Нидерландия) също подкрепиха протестите у дома.

Iranians living in the Netherlands held a protest in The Hague on Thursday in support of protests in Iran, chanting “Javid Shah,” meaning “long live the king.” pic.twitter.com/BGfHvCh5Gj — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Междувременно правозащитната организация HRANA съобщава за най-малко 36 загинали от началото на протестите, включително 34 протестиращи и двама членове на силите за сигурност. Повече от 2000 души са били арестувани.

Ирански депутат потвърди задържането на деца и тийнейджъри по време на демонстрациите, а съобщения от Франция сочат, че високопоставени служители са започнали да търсят визи за семействата си, предава независимата медия Iran International.

