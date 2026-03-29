Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара

29 март 2026, 15:56 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Турция е предупредила директно САЩ, че ако кюрдски въоръжени сили атакуват Иран сухопътно или участват по друг начин във военни действия срещу Ислямската република, ще се намеси и то военно. Това съобщава Türkiye Gazetesi. Използваният език в материала е следният - "незабавни турски военни действия", ако стане така, че кюрдите започнат война срещу Иран.

Основните опасения на Анкара са свързани с групировката PJAK (иранското крило на ПКК). Турция разглежда предоставянето на каквито и да е оръжия на PJAK от американска страна като заплаха за собствената си сигурност и риск от засилване на кюрдския сепаратизъм по границите ѝ. Външният министър на Турция Хакан Фидан е провел разговори с американския държавен секретар Марко Рубио, в които е подчертал, че подобен сценарий е "историческа грешка".

Същевременно TRT Haber цитира думи на Фидан, който предупреждава за опасността от провокиране на гражданска война в Иран чрез етнически групи и подчертава, че Турция се противопоставя на всяка външна намеса.

На този фон, Турция представи нова антидрон система на име TOLGA. Тя е съставена от два големи компоненти - електронно заглушаване и оръжейни системи (картечници и зенитни оръдия) за сваляне на дронове:

ОАЕ реагира по-сурово, Зеленски също действа

Междувременно стана ясно, че ОАЕ отменя едностранно разрешенията за пребиваване на всички ирански граждани, включително притежателите на "златни визи". Златната виза е разрешение за дългосрочно пребиваване, което Емирствата предоставят на чужденци в замяна на инвестиции в икономиката на страната.

Иранската информационна агенция Tasnim оценява иранските активи в ОАЕ (недвижими имоти, инвестиции, банкови сметки) на около 530 милиарда долара. Тези средства вече могат да бъдат замразени или конфискувани.

А украинският президент Володимир Зеленски повтори пред NBC, че Русия продължава да споделя сателитни снимки и данни с Иран и улеснява иранските въздушни удари срещу всякакви обектив в Близкия изток. "100% Русия помага на Иран", каза той:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Турция ОАЕ Кюрди ПКК Иран сухопътна операция златна виза антидрон системи война Иран TOLGA
