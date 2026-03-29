Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара

Турция е предупредила директно САЩ, че ако кюрдски въоръжени сили атакуват Иран сухопътно или участват по друг начин във военни действия срещу Ислямската република, ще се намеси и то военно. Това съобщава Türkiye Gazetesi. Използваният език в материала е следният - "незабавни турски военни действия", ако стане така, че кюрдите започнат война срещу Иран.
Основните опасения на Анкара са свързани с групировката PJAK (иранското крило на ПКК). Турция разглежда предоставянето на каквито и да е оръжия на PJAK от американска страна като заплаха за собствената си сигурност и риск от засилване на кюрдския сепаратизъм по границите ѝ. Външният министър на Турция Хакан Фидан е провел разговори с американския държавен секретар Марко Рубио, в които е подчертал, че подобен сценарий е "историческа грешка".
Същевременно TRT Haber цитира думи на Фидан, който предупреждава за опасността от провокиране на гражданска война в Иран чрез етнически групи и подчертава, че Турция се противопоставя на всяка външна намеса.
На този фон, Турция представи нова антидрон система на име TOLGA. Тя е съставена от два големи компоненти - електронно заглушаване и оръжейни системи (картечници и зенитни оръдия) за сваляне на дронове:
Low-cost drones are increasingly being used to strike bases, energy facilities, and critical infrastructure in the U.S.–Israel–Iran conflict.— Clash Report (@clashreport) March 29, 2026
Conventional air defense systems are too expensive to counter these threats at scale.
Türkiye’s MKE has developed the TOLGA system based… pic.twitter.com/0jAo0vhaNB
ОАЕ реагира по-сурово, Зеленски също действа
Междувременно стана ясно, че ОАЕ отменя едностранно разрешенията за пребиваване на всички ирански граждани, включително притежателите на "златни визи". Златната виза е разрешение за дългосрочно пребиваване, което Емирствата предоставят на чужденци в замяна на инвестиции в икономиката на страната.
Иранската информационна агенция Tasnim оценява иранските активи в ОАЕ (недвижими имоти, инвестиции, банкови сметки) на около 530 милиарда долара. Тези средства вече могат да бъдат замразени или конфискувани.
🚫The UAE has revoked residency permits for all Iranian citizens — including holders of “golden visas”— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
A golden visa is a long-term residence permit that the Emirates granted to foreigners in exchange for investment in the country’s economy.
Iran’s Tasnim news agency estimates… pic.twitter.com/N1cS6Uj8o5
А украинският президент Володимир Зеленски повтори пред NBC, че Русия продължава да споделя сателитни снимки и данни с Иран и улеснява иранските въздушни удари срещу всякакви обектив в Близкия изток. "100% Русия помага на Иран", каза той:
Zelensky told NBC News that Russia is fully helping Iran plan attacks on US forces, citing confirmed intelligence. He said Moscow shares targeting data, including satellite images, and described a pattern of repeated imaging before strikes. pic.twitter.com/comNLawyxB— WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026