Турската опозиция събра огромно число подписи за предсрочни президентски избори (ВИДЕО)

Най-голямата опозиционна партия в Турция - Републиканската народна партия - обяви, че е събрала над 10 милиона подписа в подкрепа на предсрочни президентски избори и освобождаване на хвърления в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Кампанията започна в края на март, като участниците в нея целяха да съберат около 28 милиона подписа - толкова, колкото гласове получи Реджеп Ердоган на последния президентски вот.

Населението на южната ни съседка е около 85,3 милиона души, според данни от преброяването от 2023 г.

По принцип следващите президентски избори в Турция са насрочени за месец май 2028 г. Въпреки ареста Имамоглу бе издигнат официално за кандидат на Републиканската народна партия, а още преди това опозицията настояваше за предсрочен вот.

Имамоглу първоначално беше арестуван на 19 март, а след това - официално задържан от турските власти на 23 март по обвинения в корупция.

Арестът му предизвика масови протести в цялата страна. Критиците на Ердоган осъдиха действията на президента като политически мотивиран „преврат“. Още преди задържането на Имамоглу му беше отнета дипломата, което беше индикация от кръга на Ердоган, че не желае участието на кмета на Истанбул в предстоящите президентски избори - в Турция не можеш да се кандидатираш без диплома за висше образование.

