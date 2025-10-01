Турски журналист загина при израелска атака в Газа

Яхия Барзак, журналист работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е бил убит при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес медията, цитирана от БТА. Новината беше потвърдена и от ръководителя на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, който в изявление относно случая написа: „Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти, няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва“.
„За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него.
Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива“,
написа междувременно генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ в профила си в Екс, споделяйки снимки на загиналия журналист.
Близо 200 загинали журналисти
Припомняме, че при израелски удар по болница в Газа в края на август, загинаха най-малко четирима журналисти.
Катарската телевизия Ал Джазира обяви тогава, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама.
По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите тогава са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата.
Сред загиналите бе и Мариам Дакка, работила за Асошиейтед прес на свободна практика.
33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.
Агенция Ройтерс на свой ред съобщи, че сред загиналите е и нейният оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, бе сред ранените.
Към м август тази тодина общо 192 журналисти са загинали от началото на конфликта в Газа, по данни на Комитета за защита на журналистите.
За сравнение, до същия момент във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.