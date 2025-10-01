Турски журналист загина при израелска атака в Газа

Яхия Барзак, журналист работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е бил убит при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес медията, цитирана от БТА. Новината беше потвърдена и от ръководителя на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, който в изявление относно случая написа: „Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти, няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва“.

„За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него.

Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива“,

написа междувременно генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ в профила си в Екс, споделяйки снимки на загиналия журналист.

Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin.

İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek! pic.twitter.com/Hs1ow5yP03 — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 30, 2025

Близо 200 загинали журналисти

Припомняме, че при израелски удар по болница в Газа в края на август, загинаха най-малко четирима журналисти.

Катарската телевизия Ал Джазира обяви тогава, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама.

По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите тогава са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата.

Сред загиналите бе и Мариам Дакка, работила за Асошиейтед прес на свободна практика.

33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Агенция Ройтерс на свой ред съобщи, че сред загиналите е и нейният оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, бе сред ранените.

Към м август тази тодина общо 192 журналисти са загинали от началото на конфликта в Газа, по данни на Комитета за защита на журналистите.

За сравнение, до същия момент във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.