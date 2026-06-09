Твърде много се сближавате с Путин: Защо Си Дзинпин отиде при Ким в Северна Корея? (ВИДЕО)

Китайският президент Си Дзинпин пристигна в Северна Корея на 8 юни и отправи недвусмислено напомняне към диктатора Ким Чен Ун, че Китай е неговият най-важен благодетел, икономически партньор и опора срещу Съединените американски щати. Според официално резюме на разговорите между лидерите, публикувано от китайските държавни медии, Си е призовал за „тясно стратегическо сътрудничество“ с Ким и за засилване на обмена „на всички нива и във всички области“.

Той е казал, че е готов да задълбочи отношенията със севернокорейския лидер в „новата ера“ – израз, който Си използва, за да подчертае нарастващата сила на Китай на световната сцена.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, said that the Chinese party and government's firm stance on highly valuing China-DPRK traditional friendship will not change. He made the remarks during his talks with Kim Jong… pic.twitter.com/MBdmb5I8Ys — Xu Feihong (@China_Amb_India) June 9, 2026

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Опит за балансиране, защото Северна Корея се сближи много с Русия

В много отношения двудневното посещение на китайския президент в Пхенян е опит да се балансира влиянието на Русия, която преди две години подписа договор за взаимна отбрана със Северна Корея. Тази сделка помогна за съживяването на севернокорейската икономика, като позволи на Ким да разменя оръжия и войски с Москва срещу така необходимите петрол, храна и оръжейни технологии, и му даде по-силна позиция в преговорите със Си.

Самият Си Дзинпин беше посрещнат от Ким и съпругата му Ри Сол-джу, когато кацна в Пхенян - първото му посещение там от седем години насам. Автоколоната му беше посрещната от военна почетна гвардия и тълпи от граждани, развяващи националните флагове, а деца танцуваха и държаха балони. Северна Корея посрещна Си по подобен начин и при последната му визита в Пхенян.

WATCH: Xi Jinping landed in Pyongyang for his first North Korea visit in nearly seven years.



Kim Jong-un rolled out the red carpet personally, greeting Xi and Peng Liyuan with a full honour guard. pic.twitter.com/9X9kK44No0 — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

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По време на среща в гостната резиденция „Кумсусан“ Си се е ангажирал да си сътрудничи с Ким в областта на търговията, селското стопанство, науката, туризма и здравеопазването.

Ким Чен Ун иска Китай да застане зад ядрената му програма. Вижда ли Си възможност срещу САЩ?

Преди срещата се очакваше Ким Чен Ун да настоява пред китайския си колега за по-голяма икономическа подкрепа и вероятно за по-голямо признание на ядрената програма на Северна Корея.

В обобщението, публикувано от медиите в Китай, не се споменаваше нищо за ядрената програма. Вместо това се подчертаваше, че двете страни трябва „съвместно да опазват регионалния мир и развитие“.

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#XiJinping watches artistic performance in Pyongyang during state visit to DPRK pic.twitter.com/rlZJdzRtOi — CGTN (@CGTNOfficial) June 9, 2026

Отдавнашната позиция на Пекин е, че се противопоставя на ядрена Северна Корея - главно поради опасения, че това ще подтикне регионални съюзници на САЩ като Южна Корея да търсят ядрени оръжия. Изявленията за работа по прекратяване на програмата бяха стандартни за двете страни по време на дипломатическите контакти, но бяха пропуснати от миналия септември, когато Ким посети китайската столица, за да присъства на военен парад.

„Подходът на Китай към Северна Корея се промени значително през последните 7 години – от ролята на посредник в преговорите за денуклеаризация между Северна Корея и САЩ към тази на силен стратегически партньор в противодействието на САЩ“, анализира пред The New York Times Хонг Мин - експерт по Северна Корея в Корейския институт за национално обединение (изследователски институт със седалище в Сеул).

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Промяната може да отразява желанието на Китай да умилостиви Северна Корея. Но тя може също така да подсказва, че китайското правителство вярва, че Пхенян, разполагащ с ядрено оръжие, би осигурил лост за влияние върху САЩ и Южна Корея, смятат анализатори.

Приятелство, "изковано с кръв": целта на Си в Пхенян

Си Дзинпин е припомнил историята на двете страни, които заедно са се сражавали срещу САЩ по време на Корейската война, като е казал на Ким, че тяхното „традиционно приятелство“ е било „изковано с кръв“.

„Общото послание, което Пекин иска да предаде чрез тази среща на върха, е единството и неразрушимите връзки между двете страни“, казва Уилям Янг - старши анализатор в Международната кризисна група.

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Welcoming ceremony for Xi Jinping in Pyongyang, Korea pic.twitter.com/Eea3svSC3i — Carl Zha (@CarlZha) June 8, 2026

В писмо, публикувано в понеделник в основния държавен вестник на Северна Корея „Родон Синмун“, Си пише, че отношенията между двете държави се намират в „нова историческа отправна точка“. Той е призовал двете страни да „се противопоставят на хегемонизма и силовата политика“ – явен намек към САЩ.

В замаскиран упрек към Япония, с която Китай е в конфликт от месеци насам заради Тайван, Си пише, че Пекин и Пхенян трябва да се противопоставят и на „всякакви замисли или действия, насочени към възраждане на милитаризма и подкопаване на регионалната сигурност и стабилност“.

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Както в случая с Русия и Иран, Си Дзинпин представя Северна Корея като близък партньор в един нов световен ред, свободен от доминация и намеса от страна на САЩ.

Ким, от своя страна, е заявил, че Северна Корея трябва да засили търговията с Китай, за да стимулира допълнително икономиката си и да генерира твърда валута. Въпреки това всичките ѝ основни износни стоки – въглища, желязна руда, риба и текстил – остават забранени съгласно санкциите на ООН, което създава огромен търговски дефицит с Китай. Този дефицит заплашва да изчерпи валутните ѝ резерви. Предложенията на Си за търговия и туризъм биха могли да променят това, но не е ясно дали е възможно да се направи, без да се нарушават международните наказателни мерки спрямо Пхенян.

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И Китай, и Русия стават все по-малко склонни да прилагат тези санкции през последните години, защото напрежението със САЩ се влоши. В съвместна декларация, издадена миналия месец, Си и руският диктатор Владимир Путин заявиха своето противопоставяне на „използването на дипломатическа изолация, икономически санкции, сила и натиск“ срещу Северна Корея.

Тази подкрепа даде кураж на Ким Чен Ун да се закрепи за ядрения си арсенал и да настоява държавата му да бъде третирана като страна, притежаваща ядрено оръжие. В дните преди пристигането на Си той посети ракетен завод и новопостроена инсталация за обогатяване на уран за оръжейни цели, като обеща да „укрепи ядрените сили на държавата ни с експоненциални темпове“.

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