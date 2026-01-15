Удари, затишие и екзекуции – сценариите за Иран: Говори Калоян Константинов (ВИДЕО)

Ще падне ли режимът на аятоласите в Иран? Какви са възможните сценарии в разтърсваната вече от седмици от протести и кръвопролития страна? Отговори и прогнози в предаването Студио Actualno даде журналистът и експерт по Близкия Изток Калоян Константинов. Неговата докторантура в БАН е точно за Иран. Ето какво каза той: “Дори да падне режимът, какво идва след това? Мога да направя паралел с промените в България 89-а – 90-а, когато тоталитарният режим си отива с демократичен вътрешен вот и след това виждаме колко години всъщност ни управляват аватарите му. Така че дори режимът на аятоласите да падне, кой може да вземе реално властта вътре в държавата? Опозицията е смазана тотално.

Тя не съществува на практика от самото създаване на ислямската република и да, там има по-леви, по-демократични сили, разбира се, но не са до това ниво, до което ние ги разбираме.

Три варианта

Още: Режимът в Иран на всяка цена иска да остане: Бивш зам.-министър на отбраната със сценарийте за войната

Съответно за смяна на режима вътре в Иран имаме три варианта: Вариант №1 – остава си настоящият аятолах Хаменей, който е на 86 години. Който по естествен път, вероятно до няколко години, ще си отиде.

Снимка Getty Images

То скоро има и избори там. Те са полудемокрация, аятолахът се избира от съвет на по-малки аятоласи. Които обаче са също толкова радикални, колкото него. Така че той и да остане сега,

ще си отиде скоро и вероятно, говореше се, че неговият син Мохтаба, на 56 години ще вземе властта.

Което е голям проблем, защото те махнаха една династия, сега да сложат друга династия не е в полза на никого. Ще се превърне в нещо като Северна Корея, но религиозна, не идеологическа.

Още: Предстои ли атака срещу Иран: САЩ трупат огнева мощ в Близкия изток, изтеглят свои военни от ключова база

Военна хунта

Вариант №2 – още сега си подава оставката и където се заменя с някой отново посочен от него. И вариант №3 – военна хунта. Защото Иранската революционна гвардия, която по официални данни наброява над 130 хиляди души, възможно е да са много повече, говорим само за гвардията, не говорим за Басиджите, които са паравоенно формирование под нейния контрол, не говорим и за самата иранска армия, която е доста голяма за световните мащаби. “

Калоян Константинов смята, че няма да се стигне до военна намеса на САЩ в Иран. По-скоро са възможни прецизирани удари. Възможно е също така Иран да използва ситуацията и да нанесе удари по Израел, каза той.

Според него по отношение на протестите ще се повтори ситуацията от 2022 г., когато имаше масово недоволство заради убитата от режима Махса Амини. Тогава протестите стихнаха и за тях напомняше само дълга поредица от екзекуции в Иран.

Още: Бъдещето на Иран: Проф. Чуков очерта картина

Още – във видеоматериала.