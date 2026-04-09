Унгария се оказа в услуга и на Иран - за гръмналите пейджъри на "Хизбула", с които и България беше свързвана

Унгария е предложила помощ на Иран чрез споделяне на разузнавателна информация относно смъртоносното израелско нападение с пейджъри от 2024 г., насочено срещу активисти на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“, разкри The Washington Post. Това повдига поредни въпроси относно геополитическата позиция на Будапеща, за която вече стана ясно, че години наред е изпълнявала поръчките на Русия в рамките на Европейския съюз.

Американското издание е получило от унгарското правителство стенограма от разговор, проведен на 30 септември 2024 г., между унгарския външен министър Петер Сиярто и неговия ирански колега Абас Арагчи. Сиярто е казал на Арагчи, че разузнавателните служби на Будапеща вече са се свързали с тях и ще споделят цялата информация, събрана по време на разследването на инцидента. Медията уточнява, че стенограмата е била потвърдена и от западна разузнавателна агенция.

Контактът е осъществен малко след като на 17 септември 2024 г. в Ливан експлодираха хиляди пейджъри, използвани от членове на „Хизбула“, като при инцидента загинаха най-малко 12 души, а близо 3000 бяха ранени.

По това време Унгария се оказа в центъра на вниманието, след като тайванска компания, чиято марка фигурираше върху устройствата, заяви, че те са били произведени от унгарска фирма по лиценз. Имаше и българска връзка: Норвежецът зад българската връзка с пейджърите на "Хизбула" получил милиони от Израел?

Сиярто се е опитал да дистанцира Унгария от атаката. В стенограмата се цитира, че по време на разговора той е казал на Арагчи, че пейджърите „не се произвеждат в Унгария, никога не са били в Унгария и нито една унгарска компания никога не е имала физическа връзка с тези пейджъри. Така че ние нямаме нищо общо с това!“.

Същото каза и тогавашният служебен премиер на България Димитър Главчев: "ДАНС вече каза, че не е установила никакво наличие на стоки или производството им в България. Имало е само парични потоци, преминали по фактури. Основанието за превод са услуги, а не стоки. България няма никакво отношение по производството и доставката на пейджърите. Фирмата е пощенска кутия за парични потоци".

От своя страна, Арагчи е изразил благодарност за усилията на Унгария, като е казал на Сиярто, че е „много благодарен за всичко, което правите“.

Нови въпроси около това какъв съюзник е Будапеща

Желанието на Унгария да сътрудничи с Иран — основният поддръжник на „Хизбула“ — изглежда, не се вписва в официалната позиция на страната като един от най-надеждните съюзници на Израел в Европа. Будапеща често е подкрепяла Израел на международни форуми и поддържа тесни връзки както с израелското, така и с настоящото американско ръководство.

Бивш служител на Белия дом казва пред The Washington Post, че макар Унгария да се е опитала да облекчи напрежението с Техеран след атаката, този ход противоречи на публично заявената ѝ произраелска политика. „Унгария е една от страните, които най-силно подкрепят Израел в официалната си политика. Тя е една от малкото държави, които последователно гласуват заедно със САЩ, когато останалата част от Европа се въздържа“, казва служителят.

В материала се отбелязва, че тази комуникация по оста Унгария-Иран е предизвикала загриженост сред западните служители, особено предвид по-широката позиция на Будапеща при правителството на Виктор Орбан, която включва поддържане на връзки с Русия – ключов съюзник на Иран.