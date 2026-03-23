"Уволнен си": Подигравки от Иран към Тръмп и посредством испанския премиер. Напрежение в армията на САЩ (ВИДЕО)

"Уволнен си. Познаваш този израз. Благодаря за вниманието по този въпрос" - така говорителят на Ислямската революционна гвардия Ебрахим Золфагри се обърна задочно към американския президент Доналд Тръмп, при това на английски език. Дали Золфагари ще издържи дълго на поста, предстои да видим - но е факт, че войната в Иран не изглежда да отива скоро към успешен край за САЩ и Израел:

IRGC spokesperson Ebrahim Zolfaghari “fired” Donald Trump



“Hey Trump, you’re fired! You’re familiar with that phrase. Thank you for your attention,” he said in English.



😉 His boldness is striking, considering that Israel previously eliminated IRGC spokesperson General Naeini. pic.twitter.com/aPv7ewvTQx — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

И друга подигравка от иранска страна към САЩ - видеокадри как на ирански ракети се лепят послания на благодарност със снимката на испанския премиер Педро Санчес, защото той се е обявил против войната -

WATCH: IRGC fighter places stickers of Pedro Sánchez on their ballistic missile. https://t.co/X9ljfGrC77 pic.twitter.com/C7Lt8dxOFM — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

На този фон - The Huffington Post публикува материал, според който американските военни, ангажирани във военната операция срещу Иран, стават все по-неспокойни и стресирани поради опасения за безопасността им и неясни цели на самата операция. Американски военни, говорили пред изданието, описват конкретно като проблем липса на планиране, като едно официално лице предупреждава, че сухопътна операция би била "абсолютна катастрофа".

"Не искаме да умрем за Израел - не искаме да бъдем политически пешки" - това е едно от посланията, които излизат от материала.

Освен това, The New York Times публикува материал, според който САЩ и Израел очаквали, че бомбардировките им ще предизвикат масов бунт в Иран и режимът бързо ще бъде свален, което не се случи. Разузнавателните служби са се съмнявали, че това може да стане още преди старта на войната, както и в смисъла на други идеи като кюрдите да започнат сухопътна война срещу режима на аятоласите. Засега най-вероятният резултат е настоящият режим да остане на власт.

Доналд Тръмп враговете му го познават много добре, а съюзниците му таят някакви надежди да съжителстват с него, когато не може. Но най-изненадан май остава самият той от последствията от решенията си, сполучливо коментира журналистът Георги Милков пред БНТ.

Абсурдните "чудеса" на войната

Тази сутрин Израел нанесе поредни тежки въздушни удари срещу иранската столица Техеран. Какъв е резултатът, тепърва ще става ясно. Обаче израелска бомбардировка в Ливан се оказа доста "чудновата". Израел удари един от главните мостове в Южен Ливан, прелез над река Литани. Мостът е бил част от главната магистрала на региона и е свързвал град Тир с останалата част на страната. Изглеждаше, че съоръжението е разрушено изцяло, но се появиха снимки, че то е издържало на удара - колко е безопасно да се преминава е съвсем друг въпрос:

А в социалните мрежи се споделят и видеокадри от сваляне на иранска балистична ракета над Израел, което изглежда като красиво небесно явление -

Claimed footage of an intercepted Iranian ballistic missile in exoatmospheric space over Israeli territory. #Israel pic.twitter.com/5yIIDo9apq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026