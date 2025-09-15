Забрана на чуждестранната музика на спортни събития - такава идея е на път да мине през долната камара на руския парламент (Дума), стана ясно от думите на руския депутат Сергей Колунов.

"Време е значително да се намали или напълно да се забрани чуждестранната музика на спортни събития в нашата страна. Постоянно, когато идвам на волейболни мачове, чувам чуждестранна музика, вмъкната в интервалите между подаванията на топката. Нашата, руската, на практика не звучи. Подобна ситуация е и в други спортове, включително футбол и хокей" - Колунов е цитиран от РИА Новости.

Парламентаристът е възмутен, че това води до популяризиране на чуждестранни автори, огромното мнозинство от които през 2022 г. осъдиха нахлуването в Украйна и отмениха концерти в Русия. "А защо ги рекламираме? Нашата задача е да развиваме свои собствени автори, включително в музиката. Спортните събития са добра платформа за подкрепа на руските изпълнители, за повишаване на тяхната разпознаваемост и е важно да се използва", добави той.

В Северна Корея - драстично по-бързи

И докато в Русия още са на ниво "идея", в Северна Корея не се помайват. КНДР официално забрани термини като "хамбургер“, "сладолед" и дори "караоке". В новия севернокорейски курорт Уънсан екскурзоводите са принудени да използват алтернативи като "две филийки хляб с кайма" и 'машина с екранен акомпанимент". Екскурзоводите трябва да запомнят лозунги, да се придържат към одобрени формулировки и да избягват всякакви южнокорейски или западни заемки, пише Daily Mail.

Това е част от мащабна кампания за "пречистване на езика" от всякакво чуждо влияние.

През последното десетилетие репресиите в Северна Корея рязко се засилиха. Властите обискват домове за "антисоциалистически" материали, екзекутират хора за гледане на южнокорейски драми или слушане на чужда музика. Това обаче изобщо не означава, че всичко "чуждо и западно" е изкоренено.

