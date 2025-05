В търсене на големи икономически сделки: Тръмп пристигна в Рияд (ВИДЕО, СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Саудитска Арабия, откъдето ще стартира обиколката му в три страни от Залива. Тръмп пристигна в саудитската столица Рияд. На летището той беше посрещнат тържествено от саудитския престолонаследник, принц Мохамед бин Салман, с когото ще проведе после разговори. След Саудитска Арабия Тръмп ще посети Катар и Обединените арабски емирства. По време на обиколката му в региона Тръмп се надява да бъдат сключени бизнес сделки и да бъдат поети ангажименти за инвестиции. Ще бъдат засегнати и политически въпроси, като например Иран и Газа.

Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes US President Donald Trump at King Khalid International Airport in Riyadh. #US #SaudiArabia #Trump #MBS Read more: https://t.co/u11ZzWGM5f pic.twitter.com/EqgCY6waVf

Президентът на САЩ планира да обяви по време на пътуването си до Саудитска Арабия, че страната му официално вече ще нарича Персийския залив Арабски залив, съобщиха световните агенции, позовавайки се на представители на администрацията в Белия дом.

Преди визитата си в Близкия изток Тръмп коменитра пред журналисти в Белия дом и темата със скъпия подарък, който Катар иска да му направи. "Ще съм глупак да кажа: "Не, не ни трябва безплатен, много скъп самолет". Смятам, че това е отличен жест от страна на Катар. Ценя го високо. Никога не бих отказал такова предложение", каза американският президент.

Just Now | #CrownPrince & Prime Minister Mohammed bin Salman welcomes President Donald Trump upon his arrival 🇺🇸 in Riyadh 🇸🇦, the capital of decision and the strongest Arab and Islamic country with significant political, military, and economic influence, after he chose it as his… pic.twitter.com/KBrCnXQiyz